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Binance додав підтримку Apple Pay та Google Pay для депозитів в євро

01.04.2025 11:40
Ольга Деркач
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Криптовалютна біржа Binance додала підтримку Apple Pay та Google Pay для поповнення рахунку в євро за допомогою кредитних та дебетових карток

Binance додав підтримку Apple Pay та Google Pay для депозитів в євро

Binance додав підтримку Apple Pay та Google Pay для депозитів в євро Фото: unsplash.com

Функція доступна як на сайті Binance, так і в мобільному застосунку в режимах Lite і Pro. За словами представників Binance, інтеграція має на меті надати користувачам додатковий спосіб поповнювати свої рахунки за допомогою широко розповсюджених цифрових гаманців. Використовуючи дані кредитних і дебетових карток, що зберігаються в Apple Pay і Google Pay, користувачі можуть поповнювати рахунок безпосередньо в євро, спрощуючи доступ до торгівлі криптовалютою.

Щоб скористатися новими методами оплати, користувачі повинні увійти до свого облікового запису Binance через вебсайт або мобільний застосунок. Вибравши опцію поповнення рахунку в євро, вони можуть вибрати Apple Pay або Google Pay, ввести бажану суму і завершити транзакцію, дотримуючись інструкцій на екрані.

Для мобільних користувачів доступ до цих способів оплати вимагає оновлення додатку Binance до версії 2.98.0 або новішої на iOS, або до версії 2.98.1 або новішої на Android.

Наразі Binance зосередився на залученні інвестицій та розширенні можливостей своїх продуктів у 2025 році. Крім того, компанія доклала зусиль, щоб призупинити судову тяганину з Комісією з цінних паперів та бірж США.

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У березні 2025 року Binance отримала інвестиції у розмірі $2 млрд від технологічного інвестора MGX з Абу-Дабі. Транзакція стала першою інституційною інвестицією в Binance і найбільшою одиничною інвестицією в криптовалютну компанію, а також найзначнішою інвестицією в стейблкоїн за всю історію.

У лютому 2025 року Binance та SEC звернулися до федерального судді з проханням призупинити позов регулятора проти криптобіржі, посилаючись на потенційний вплив новоствореної робочої групи.

Після цієї заяви клопотання про призупинення на 60 днів стало першою чіткою ініціативою, спрямованою на відхід від попередньої криптовалютної політики SEC під керівництвом Демократичної партії. Деякі чиновники розглядали це рішення як ранню ознаку повороту SEC до більш дружньої до криптовалют позиції, що відображає обіцянку президента Дональда Трампа зробити США світовим центром індустрії криптовалют.

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Джерело: The Paypers.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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