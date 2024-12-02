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PaySpaceMagazine

Чанпен Чжао заявив, що не повернеться на посаду CEO Binance

02.12.2024 17:40
Ольга Деркач
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Засновник і колишній CEO відомої криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив, що не має бажання повертатися на свою колишню посаду

Чанпен Чжао заявив, що не повернеться на посаду CEO Binance

Чанпен Чжао заявив, що не повернеться на посаду CEO Binance Фото: binance.com

Про це Чжао заявив у відповідь на пост співзасновника біржі Telos X Джона Ліліча.

Ліліч запропонував обраному президенту США Дональду Трампу розглянути можливість помилування Чанпена Чжао.

«Президент Трамп повинен розглянути можливість помилування Чжао, щоб він міг повернутися на посаду генерального директора Binance і допомогти криптоіндустрії розвиватися і реалізувати весь свій потенціал. Він став жертвою несправедливого правосуддя», — написав Ліліч.

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У відповідь на цей пост Чжао написав, що не має бажання знову ставати CEO Binance.

«Не хочу знову бути генеральним директором. Але, безумовно, не проти помилування», — відповів Чжао.

Чжао провів чотири місяці за ґратами в США після того, як визнав себе винним у тому, що не впровадив належні правила боротьби з відмиванням грошей на Binance.

Після виходу з вʼязниці він зосередиться на інших проєктах, таких як Giggle Academy, де він прагне надати освіту більш ніж мільярду людей, які не мають до неї доступу. Крім того, Чжао продовжить інвестувати в криптоіндустрію, а також штучний інтелект і біотехнології.

Нагадаємо, що Binance довічно заборонив колишньому генеральному директору Чанпену Чжао керувати компанією, але він все одно матиме вплив на її діяльність як мажоритарний акціонер. Раніше Чжао був єдиним членом ради директорів компанії. Після укладення угоди про визнання вини в раді директорів компанії тепер сім членів. Чжао повністю відсторонений від «повсякденної» діяльності компанії. Його повноваження мажоритарного акціонера все ще залишають значні питання щодо того, що вважається «управлінням або діяльністю».

Після укладення угоди про визнання вини Чжао заявив, що не має наміру в майбутньому обіймати будь-яку посаду генерального директора і зосередиться на інвестуванні в блокчейн, штучний інтелект і біотехнологічні компанії.

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За матеріалами: twitter.com/ChiefOfTelos.

Рубрики: КомпаніїКриптовалютиСвітНовини
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