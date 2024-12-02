Чанпен Чжао заявив, що не повернеться на посаду CEO Binance

Засновник і колишній CEO відомої криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив, що не має бажання повертатися на свою колишню посаду

Про це Чжао заявив у відповідь на пост співзасновника біржі Telos X Джона Ліліча.

Ліліч запропонував обраному президенту США Дональду Трампу розглянути можливість помилування Чанпена Чжао.

«Президент Трамп повинен розглянути можливість помилування Чжао, щоб він міг повернутися на посаду генерального директора Binance і допомогти криптоіндустрії розвиватися і реалізувати весь свій потенціал. Він став жертвою несправедливого правосуддя», — написав Ліліч.

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У відповідь на цей пост Чжао написав, що не має бажання знову ставати CEO Binance.

«Не хочу знову бути генеральним директором. Але, безумовно, не проти помилування», — відповів Чжао.

President @realDonaldTrump should consider a pardon for @cz_binance so he can return to being the CEO of @binance and help the crypto industry mature, and realize its full potential. He is also a victim of law fare. — John Lilic zk acc (@ChiefOfTelos) November 26, 2024

Чжао провів чотири місяці за ґратами в США після того, як визнав себе винним у тому, що не впровадив належні правила боротьби з відмиванням грошей на Binance.

Після виходу з вʼязниці він зосередиться на інших проєктах, таких як Giggle Academy, де він прагне надати освіту більш ніж мільярду людей, які не мають до неї доступу. Крім того, Чжао продовжить інвестувати в криптоіндустрію, а також штучний інтелект і біотехнології.

Нагадаємо, що Binance довічно заборонив колишньому генеральному директору Чанпену Чжао керувати компанією, але він все одно матиме вплив на її діяльність як мажоритарний акціонер. Раніше Чжао був єдиним членом ради директорів компанії. Після укладення угоди про визнання вини в раді директорів компанії тепер сім членів. Чжао повністю відсторонений від «повсякденної» діяльності компанії. Його повноваження мажоритарного акціонера все ще залишають значні питання щодо того, що вважається «управлінням або діяльністю».

Після укладення угоди про визнання вини Чжао заявив, що не має наміру в майбутньому обіймати будь-яку посаду генерального директора і зосередиться на інвестуванні в блокчейн, штучний інтелект і біотехнологічні компанії.

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За матеріалами: twitter.com/ChiefOfTelos.