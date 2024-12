Чанпен Чжао заявив, що не повернеться на посаду CEO Binance

Засновник і колишній CEO відомої криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив, що не має бажання повертатися на свою колишню посаду

Про це Чжао заявив у відповідь на пост співзасновника біржі Telos X Джона Ліліча.

Ліліч запропонував обраному президенту США Дональду Трампу розглянути можливість помилування Чанпена Чжао.

У відповідь на цей пост Чжао написав, що не має бажання знову ставати CEO Binance.

President @realDonaldTrump should consider a pardon for @cz_binance so he can return to being the CEO of @binance and help the crypto industry mature, and realize its full potential. He is also a victim of law fare.

— John Lilic zk acc (@ChiefOfTelos) November 26, 2024