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Чанпен Чжао вперше з'явився на публіці після звільнення з в'язниці

31.10.2024 21:00
Олеся Крамаренко
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Про плани на майбутнє щодо себе та індустрії в цілому колишній генеральний директор і засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі розповів під час цьогорічного Binance Blockchain Week в Дубаї

Чанпен Чжао вперше з'явився на публіці після звільнення з в'язниці

Фото: wikipedia.org

Колишній генеральний директор і засновник Binance, Чанпен Чжао, розповів, що не планує повертатися на посаду голови компанії, якою він керував протягом семи років.

Звичайно, інтерв’ю почалося з питання про досвід Чжао у в’язниці, адже він провів чотири місяці за ґратами в США після того, як визнав себе винним у тому, що не впровадив належні правила боротьби з відмиванням грошей на Binance.

Чжао сказав, що загальний досвід був не найкращим, але він знайшов кількох друзів і навіть намагається допомогти деяким з них швидше вийти з в’язниці.

Він не зміг прокоментувати, чи був його вирок справедливим, але зазначив, що він був єдиною людиною, яка потрапила до в’язниці за порушення Закону про банківську таємницю. Говорячи про свою угоду зі слідством, він спростував деякі чутки про те, що йому довічно заборонено керувати криптобіржею. Однак він не знає, чи буде йому дозволено повернутися на посаду генерального директора Binance.

Проте, Чжао каже, що відчуває певне полегшення від того, що більше не керує біржею, і не планує повертатися, навіть якщо йому дозволять це зробити. Він знає, що не хоче приймати щоденні рішення, але залишається основним акціонером.

Натомість за словами CZ, він зосередиться на інших проєктах, таких як Giggle Academy, де він прагне надати освіту більш ніж мільярду людей, які не мають до неї доступу. Крім того, Чжао продовжить інвестувати в криптоіндустрію, а також штучний інтелект і біотехнології.

Він вважає, що Біткоїн продовжить зростати в найближчі місяці, а через рік він буде на «досить хорошому рівні». Втім, Чанпен не зміг назвати ціновий орієнтир для цього активу, але сказав, що 2025 рік має бути дуже «бичачим» для BTC, враховуючи його історичні показники після кожного з попередніх халвінгів.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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