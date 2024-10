Чанпен Чжао вперше з'явився на публіці після звільнення з в'язниці

Про плани на майбутнє щодо себе та індустрії в цілому колишній генеральний директор і засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі розповів під час цьогорічного Binance Blockchain Week в Дубаї

Колишній генеральний директор і засновник Binance, Чанпен Чжао, розповів, що не планує повертатися на посаду голови компанії, якою він керував протягом семи років.

Звичайно, інтерв’ю почалося з питання про досвід Чжао у в’язниці, адже він провів чотири місяці за ґратами в США після того, як визнав себе винним у тому, що не впровадив належні правила боротьби з відмиванням грошей на Binance.

Чжао сказав, що загальний досвід був не найкращим, але він знайшов кількох друзів і навіть намагається допомогти деяким з них швидше вийти з в’язниці.

Він не зміг прокоментувати, чи був його вирок справедливим, але зазначив, що він був єдиною людиною, яка потрапила до в’язниці за порушення Закону про банківську таємницю. Говорячи про свою угоду зі слідством, він спростував деякі чутки про те, що йому довічно заборонено керувати криптобіржею. Однак він не знає, чи буде йому дозволено повернутися на посаду генерального директора Binance.

Проте, Чжао каже, що відчуває певне полегшення від того, що більше не керує біржею, і не планує повертатися, навіть якщо йому дозволять це зробити. Він знає, що не хоче приймати щоденні рішення, але залишається основним акціонером.

Live from @binance blockchain week in Dubai.

Here’s the recap of what @cz_binance had to say in his first interview after prison: pic.twitter.com/jmneMorMGv

— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) October 31, 2024