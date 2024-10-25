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CEO Ripple розповів, як зміниться відношення США до криптовалют після виборів

25.10.2024 19:40
Ольга Деркач
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США будуть «більш прокриптовалютними» після цих виборів, незалежно від того, хто переможе, вважає генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус

CEO Ripple розповів, як зміниться відношення США до криптовалют після виборів

CEO Ripple розповів, як зміниться відношення США до криптовалют після виборів Фото: freepik.com, pngwing.com

Гарлінгхаус скептично ставився до криптовалютного регулювання в США, але він налаштований дуже оптимістично щодо ситуації після президентських виборів, які не за горами.

«Це найважливіші вибори, які у нас були, але я також вірю, що незалежно від того, що станеться, у нас буде більш прокриптовалютний, більш проінноваційний Конгрес, ніж будь-коли», — сказав він.

Ripple веде глобальний платіжний бізнес, основними клієнтами якого є банки та фінансові установи. Близько 95% її бізнесу відбувається за межами США, що, за словами Гарлінгхауса, частково є відображенням суперечливого середовища у Вашингтоні.

У 2020 році Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Ripple, але минулого року компанія здобула велику перемогу для галузі, коли суддя визначив, що XRP не є цінним папером, коли продається роздрібним інвесторам на біржах.

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Гарлінгхаус оптимістично налаштований щодо того, куди рухається галузь у довгостроковій перспективі.

«Камала Гарріс родом з Кремнієвої долини, вона, як правило, була прихильницею технологій протягом багатьох років, — додав він. — Вона була відносно спокійною на цю тему, але я думаю, що незалежно від того, що станеться, ми побачимо перезавантаження. Що б не сталося, ми залишимо позаду невдалий підхід адміністрації Байдена».

Хоча Гарлінгхаус публічно не підтримав жодного з кандидатів у президенти, він заявив, що цього тижня підтримав Джона Дітона, адвоката, який прагне змістити з посади сенатора Елізабет Воррен, штат Массачусетс. Воррен критично ставиться до криптоіндустрії і вимагає додаткового нагляду за цією сферою.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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