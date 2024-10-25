Криптобіржа Kraken запустить власний блокчейн

Одна з провідних криптовалютних бірж у світі — Kraken — планує до кінця цього року запустити власний блокчейн Ink

Після більш ніж десятирічної роботи в якості однієї з найбільших платформ для торгівлі цифровими активами, американська криптобіржа Kraken вирішила запустити власний блокчейн. У звіті Bloomberg повідомляється, що мережа, ймовірно, буде запущена на початку 2025 року.

Новий блокчейн, який отримав назву Ink, буде призначений у першу чергу для децентралізованих застосунків, які дозволять користувачам торгувати, пересилати і позичати криптовалюту без посередників.

Про блокчейн Ink криптобіржі Kraken

Ink буде мережею другого рівня (L2), побудованою на суперланцюжку Optimism, який живить екосистему блокчейнів, побудованих на загальній стандартній кодовій базі, що поділяє безпеку, управління та цінності Ethereum. «Кракен» заявив, що ланцюжок L2 усуне тертя між централізованим і децентралізованим світами в криптоекосистемі, дозволяючи користувачам легко взаємодіяти з додатками децентралізованих фінансів (DeFi).

В інтерв’ю Bloomberg засновник Ink Ендрю Коллер (Andrew Koller) заявив, що тестова мережа буде запущена пізніше цього року, що дозволить розробникам спробувати застосунки для блокчейну. Kraken і команда Ink мають намір відкрити блокчейн для роздрібних та інституційних користувачів у першому кварталі 2025 року. На решту місяців року вже заплановані заходи для розробників, спрямовані на розвиток мережі.

Слід зазначити, що Kraken не буде випускати власний токен разом з новим блокчейном.

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Kraken приєднується до Binance і Coinbase

Після дебюту Ink у найближчі місяці в мережі буде запущено кілька децентралізованих бірж і агрегаторів. «Кракен» вважає, що з часом на Ink з’являться реальні активи та розширені кредитні програми. Криптовалютна біржа прагне спростити досвід DeFi для користувачів, зробивши його більш економічно ефективним та інтуїтивно зрозумілим.

Варто зазначити, що Kraken планує стати секвенсором (координатор, організатор/впорядковувач транзакцій) Ink на ранніх стадіях розвитку ланцюжка, керуючи транзакціями в мережі. Поступово ця функція буде децентралізована та розподілена між кількома учасниками мережі.

Останній крок додав Kraken до зростаючого списку криптовалютних бірж, які запускають власні блокчейни для збільшення доходів та залучення користувачів. Coinbase приєдналася до цієї тенденції у серпні 2023 року, і її блокчейн Base показав чудові результати з моменту запуску. BNB Chain від Binance також залишається стабільною та продовжує бути однією з провідних мереж.

Тим часом Kraken розширює свою присутність в інших секторах криптоіндустрії. Нещодавно біржа представила свій Wrapped Bitcoin, kBTC, який буде запущений на ланцюжках Ethereum і OP Mainnet.

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За матеріалами cryptopotato.com.