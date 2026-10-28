Кити XRP зосередили рекордну частку монети за останні роки: що це означає для ринку

Великі власники XRP зібрали майже три чверті монет в обігу — найбільшу частку з листопада 2022 року. Це може свідчити про накопичення, але водночас посилює вплив великих гравців на ринок

Великі гаманці зібрали рекордну частку

За даними Santiment, адреси з балансом від 10 млн XRP утримували 46,87 млрд монет. Це близько 73,99% від 63,35 млрд XRP, що перебували в обігу на момент публікації. Кожен такий гаманець містить монети на суму близько $13,2 млн за тодішнім курсом.

Рівень концентрації став найвищим із листопада 2022 року. Великі власники поступово нарощували запаси протягом кількох років, попри тривалий спад ціни. Така динаміка може відображати віру частини інвесторів у довгострокові перспективи XRP, зокрема на тлі ширшого інституційного використання токена.

Водночас значна частка монет у невеликої групи гаманців створює ризик для ринку. Якщо великі власники почнуть активно продавати, пропозиція на біржах може швидко зрости й посилити коливання ціни. Сам факт накопичення не гарантує подальшого зростання: поведінка кількох великих адрес здатна змінити картину за короткий час.

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Що відбувалося з ціною XRP

На 27 жовтня XRP торгувався приблизно по $1,32 і додав понад 1,4% за добу. За тиждень токен зріс на 1,49%, а його ринкова капіталізація становила близько $83,08 млрд. Середній обсяг торгів за 24 години збільшився на 10% — до $1,62 млрд.

Раніше, у третьому кварталі 2026 року, XRP подорожчав більш ніж на 42%. Однак аналітик Алі Мартінес попередив: якщо великі власники змінять напрям руху й почнуть скорочувати запаси, ціна може знову наблизитися до мінімуму ведмежого ринку. За його словами, за кілька останніх тижнів кількість гаманців із 10–100 млн XRP зменшилася з 351 до 339.

Ці показники описують стан мережі й торгів на конкретний момент, а не прогнозують майбутню ціну. Дані про баланси не показують намірів власників і не дають змоги точно визначити, чи готують вони продаж, чи переводять активи між власними адресами. Тому концентрацію XRP варто розглядати разом з обсягами торгів та іншими ринковими сигналами.

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Джерело: Finbold.