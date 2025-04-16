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Кити масово продають XRP: що відбувається

16.04.2025 17:00
Микола Деркач
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З початку квітня власники великих обсягів XRP (кити) активно продають монети — було реалізовано понад 370 млн XRP

Кити масово продають XRP: що відбувається

Кити масово продають XRP: що відбувається Фото: freepik.com, unsplash.com, chatgpt.com

Згідно з даними аналітичної платформи Santiment станом на 15 квітня, баланси китів (гаманців, на яких від 100 тис. до 1 млн XRP) поступово зменшуються з початку місяця. Це збігається з підвищеною ціновою волатильністю.

За ціною, яка фіксувалася на момент написання матеріалу, обсяг проданих монет за останні декілька тижнів приблизно оцінюється у $765 млн. Такий масштабний розпродаж може свідчити про втрату впевненості серед великих гравців, що підживлює невизначеність на ринку.

Історично зменшення обсягів у китів призводить до підвищення тиску продажів, що стримує зростання або спричиняє корекцію. Це також може налякати роздрібних інвесторів і змусити їх приєднатися до хвилі продажів.

Реакція ціни XRP

Цікаво, що дані Santiment свідчать: зменшення запасів монет у китів відбувалося саме під час зростання курсу XRP, який досяг максимуму місяця на рівні $2,23. Це може вказувати на розподіл активів.

Хоча остаточне призначення скинутих токенів поки невідоме, транзакції збігаються з активізацією великих гравців на тлі чуток про можливий запуск спотового ETF на XRP.

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Зокрема, за повідомленням Finbold, 15 квітня один з китів переказав понад $60 мільйонів у XRP на біржу Coinbase, що може свідчити про подальший тиск продажів.

Це сталося після ще однієї значної транзакції — Whale Alert зафіксував переміщення 131 млн XRP (на суму $273 мільйони) між двома анонімними гаманцями.

Аналіз ціни XRP

Станом на момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $2,08 — це понад 3% зниження за добу, але зростання на 13% за тиждень. Ціна утримується вище важливої психологічної позначки $2.

Хоча такі масштабні переміщення можуть спричинити подальше зниження, волатильність XRP залишається помірною — 8,26%, а індекс відносної сили (RSI) становить 49,20, що свідчить про нейтральну динаміку.

Однак у короткостроковій перспективі зберігається слабкість: актив торгується нижче своєї 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $2,27. Водночас ціна залишається вище 200-денної SMA на рівні $1,88, тож загальна висхідна тенденція все ще зберігається.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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