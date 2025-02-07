xMoney запустить три нові стейблкоїни, сумісні з MiCA

Один з провідних європейських платіжних провайдерів, xMoney Global, збирається запустити три нові стейблкоїни, сумісні з MiCA, які, як очікується, підвищать криптовалютну ліквідність на континенті з високим рівнем регулювання

Про майбутній запуск розповів Грегоріос Сіоруніс, співзасновник і генеральний директор xMoney Global. Сіоруніс є колишнім керуючим директором Sui Foundation, а його економічні дослідження були відзначені Нобелівською премією 2024 року.

Компанія запустить три повністю сумісні з європейським MiCA стейблкоїни. А саме: EUROX, повністю регульований стейблкоїн євро; USDX, відповідна MiCA альтернатива USDT від Tether і USDC від Circle; і RONX, румунський стейблкоїн лей, «спрямований на залучення місцевої громади».

«Ми подаємо заявку до Центрального банку Румунії, — пояснив Сіоруніс. — Це один з найбільш компетентних регуляторів в Європі, і ми вважаємо, що це стане вирішальним кроком у виведенні стейблкоїнів в мейнстрім».

Рішення про запуск трьох стейблкоїнів було прийнято разом з двома іншими співзасновниками xMoney, Лучіаном і Беніаміном Мінку, які представляють фонд MultiversX Foundation.

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Це означає, що ці токени будуть запущені нативно на MultiversX (EGLD), ставши першими повністю регульованими нативними стейблкоїнами екосистеми. Три стейблкоїни, сумісні з MiCA, також, ймовірно, будуть існувати в інших ланцюжках, підтримуваних тим, що Сіоруніс назвав «розумним гаманцем», xPortal.

Беніамін Мінку висвітлив своє бачення і дорожню карту для екосистеми MultiversX в 2025 році. Співзасновник назвав і xMoney, і xPortal «надзвичайним шляхом для зростання MultiversX», а також згадав про «нову ліквідність» і «можливості».

Крім трьох майбутніх MiCA-сумісних і повністю регульованих стейблкоїнів EURX, USDX і RONX, MultiversX очікує на свій перший надзабезпечений нативний стейблкоїн у доларах — USH, розроблений платформою децентралізованих фінансів (DeFi) Hatom (HTM). Запуск USH запланований на 3 березня.

Нагадаємо, що стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі. У міру того, як в Європі зростає популярність криптовалют і розвивається нормативно-правова база, стейблкоїни, що відповідають вимогам MiCA, захоплюють значну частку ринку, що свідчить про помітні зміни у їх використанні в регіоні.

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Джерело: Finbold.