Банки в усьому світі розглядають впровадження стейблкоїнів

Банківські установи в різних країнах прагнуть отримати мільярдні прибутки на прикладі Tether та починають випускати стейблкоїни

На початку цього року банк Societe Generale-Forge зробив свій забезпечений євро стейблкоїн, який фактично є фіатом у блокчейн-реєстрі, тобто доступним для роздрібних інвесторів. Фінансова група Oddo BHF SCA також працює над створенням деномінованого в євро стейблкоїна, а лондонська компанія Revolut розглядає можливість випуску власної версії. AllUnity, підприємство за участю DWS, що належить Deutsche-Bank, планує випустити ще один наступного року, і BBVA також працює над виходом на ринок.

Очікується, що банки в США приєднаються до цього ажіотажу, як тільки буде прийнято законодавство, яке може прокласти їм шлях до випуску стейблкоїнів. У Європі, завдяки нещодавній ясності, яку принесло регулювання ринків криптоактивів (MICA), і рішенню Tether припинити випуск свого стейблкоїна EURt, з’явилася можливість для конкурентів, які прагнуть дозволити клієнтам здійснювати платежі або тримати альтернативи, подібні до фіатних грошей.

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Головний виконавчий директор SG-Forge Жан-Марк Стенгер зазначив, що компанія вже веде переговори з низкою банків, які хочуть використовувати її стейблкоїн. За його словами, він також веде переговори з близько 10 банками про партнерство або біле маркування своєї технології, щоб вони могли випускати власні стейблкоїни.

Тим часом платіжна система Visa, яка в жовтні запустила мережу токенізації для банків для випуску стейблкоїнів, працює з BBVA над пілотним проєктом у 2025 році, а також веде переговори з багатьма іншими банками.

Переваги та ризики масового запровадження стейблкоїнів

Ажіотаж навколо стейблкоїнів посилить роль блокчейну в платежах на додаток до дещо іншого продукту, який досліджують такі великі банки, як JPMorgan Chase — депозитні токени. Подібно до стейблкоїнів, вони прив’язані до банківських рахунків. Такі інструменти, як JPM Coin, також використовуються для переказів між клієнтами одного банку з використанням його власного блокчейну. Проблема в тому, що депозитні токени часто не можуть перейти до клієнтів іншого банку. А мільярди людей досі не мають банківських рахунків. Ось тут і з’являються стейблкоїни, які може придбати кожен, хто має криптогаманець.

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У JPMorgan Chase вважають, що стейблкоїн і токенізовані депозити не є взаємосуперечливими, і очікують, що висхідний інтерес до банківських стейблкоїнів прискориться і стане мейнстримом протягом наступних трьох років.

Для банків ризики, пов’язані з випуском стейблкоїнів, все ще залишаються великими. Аналіз Європейського центрального банку показав, що конвертація роздрібних депозитів у депозити емітентів стейблкоїнів послаблює коефіцієнт покриття ліквідності банку, який показує здатність банку виконувати короткострокові зобов’язання і протистояти ринковій турбулентності.

Американським регуляторам також потрібно буде уточнити, які види резервів банки можуть використовувати для забезпечення своїх стейблкоїнів, і чи будуть депозити в стейблкоїнах застраховані.

Нагадаємо, Ripple приєдналась до конкурентного поля емітентів стейблкоїнів, до якого входять інші криптокомпанії, такі як Tether, Circle та Ethena, та офіційно запустила з 17 грудня стейблкоїн Ripple USD (RLUSD).

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За матеріалами Bloomberg