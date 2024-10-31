На Solana запустили унікальний стейблкоїн sUSD

Solayer Labs представила sUSD, новий стейблкоїн на платформі Solana, призначений для отримання пасивного доходу, забезпеченого казначейськими векселями США. Цей унікальний актив дозволяє користувачам заробляти приблизно 4% від USDC без необхідності стейкінгу або ручного втручання, створюючи найкращий користувацький досвід

Як зазначається на офіційному сайті Solayer Labs, sUSD — це повністю децентралізований стейблкоїн, який переносить реальний світ у блокчейн, щоб створити справжній відкритий інтернет. «Це стабільний шлюз до інфраструктури реального світу», — пояснюють у компанії.

«sUSD створюється на основі кошика «низькоризикових» реальних активів за допомогою кваліфікованих токенізаторів. Казначейські векселі США — наш перший актив на борту. Згодом ми додамо інші інструменти з низьким рівнем ризику, такі як нафта, золото тощо», — йдеться у матеріалі організаторів.

Децентралізований через ринок RFQ

sUSD використовує протокол Solayer RFQ (Request for Quote), який є платформою для пошуку ринкових пропозицій. Цей своєрідний маркетплейс забезпечує котирування в USDC і залучає кваліфікованих токенізаторів з оптимізованою відсотковою ставкою. Інтерфейс біржі — це некастодіальний (не зберігає та не контролює кошти користувачів безпосередньо), повністю автоматизований смарт-контракт, який здійснює процедури карбування (емісії, створення нових токенів), викупу та узгодження замовлень.

Автоматизована прибутковість з надійною стабільністю

Система sUSD від Solayer повністю автоматизована. Користувачі вносять USDC, які протокол спрямовує на купівлю казначейських векселів США. Натомість користувачі отримують sUSD у співвідношенні 1:1 до USDC.

Завдяки використанню казначейських векселів як безпечного короткострокового державного боргу, стейблкоїн підтримує стабільну вартість, забезпечуючи при цьому постійну прибутковість.

Модель облікових записів Solana також відіграє важливу роль: вона автоматично коригує мультиплікатор (додає відсотки) на авуари (актив) в доларах США для відображення зароблених відсотків, дозволяючи балансам автоматично зростати, подібно до високоприбуткового ощадного рахунку.

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Інтеграція з OpenEden підвищує безпеку

Для підвищення привабливості та безпеки sUSD інтегрує токенізовану платформу казначейських векселів OpenEden, яка має рейтинг Moody’s, що забезпечує нагляд на інституційному рівні. OpenEden надає пул ліквідності на суму $150 млн, що додатково підтримує стабільність sUSD.

Децентралізований характер платформи також дозволяє у режимі реального часу збільшувати баланси користувачів з річною прибутковістю від 4% до 5%, що робить її конкурентною альтернативою традиційним фінансовим продуктам.

Окрім потенціалу пасивного доходу, sUSD також виконує ширшу функцію в екосистемі Solana. Цей стейблкоїн виступає в якості застави для різних додатків Proof of Stake (PoS), включаючи DApps, мости і оракули, забезпечуючи безпеку інфраструктури Solana.

Крім того, програма заохочення Solayer пропонує ексклюзивний 10-кратний приріст доходу на перші $10 000, внесені на початковому етапі карбування, який розпочався 30 жовтня.

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