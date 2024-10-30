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Уряд запустить інструмент для підтримки стартапів з ШІ та блокчейну

30.10.2024 11:20
Ольга Деркач
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Уряд ухвалив постанову про запуск Sandbox — інструмента, який дає змогу стартапам пілотувати та розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави

Уряд запустить інструмент для підтримки стартапів з ШІ та блокчейну

Уряд запустить інструмент для підтримки стартапів з ШІ та блокчейну Фото: freepik.com

Про це написало Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Українські стартапи матимуть можливість отримати всебічний аудит, а також індивідуальні консультації та рекомендації для розробки та просування своїх продуктів в умовах нестабільного законодавства.

Для компаній, які розробляють високотехнологічні рішення, буде створено Sandbox. Ці рішення можуть застосовуватись у таких сферах, як цифрова економіка, державні послуги, охорона здоров’я, біотехнології, агросектор, освіта, наука, оборона тощо. Важливо, щоб ці продукти базувалися на технологіях штучного інтелекту або блокчейну.

Як це працюватиме? Компанія, подавши заявку на участь через вебпортал Фонду розвитку інновацій, надасть необхідні дані про себе. Заявку, у свою чергу, опрацює адміністратор. Якщо компанія, відповідно до вимог, буде визнана придатною, заявник отримає можливість додати опис самого продукту. Експерти, після цього, підготують план дослідження продукту та узгодять його з компанією. Далі розпочнеться процес взаємодії різних фахівців із продуктом.

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Програма діятиме до кінця 2026 року. Якщо Sandbox покаже ефективність, його зроблять постійним інструментом для підтримки інновацій в Україні.

Нагадаємо, що 10 ШІ-стартапів вперше представлять Україну на AI Summit у США. Вже 11-12 грудня українська делегація візьме участь в AI Summit. Це найбільша у світі конференція, що присвячена розробкам у галузі штучного інтелекту. Щороку тут збирається близько 30 тисяч учасників — технологічні лідери та інноватори, які розвивають ШІ-індустрію.

Раніше ми писали, що Google розробляє ШІ, який керуватиме комп’ютерами. Google має намір продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis вже в грудні з випуском своєї наступної флагманської моделі Gemini.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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