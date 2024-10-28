Google розробляє ШІ, який керуватиме комп’ютерами

Компанія Google розробляє технологію штучного інтелекту (ШІ), яка візьме на себе функції веббраузера для виконання таких завдань, як дослідження і покупки

Google має намір продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis вже в грудні з випуском своєї наступної флагманської моделі Gemini, йдеться в повідомленні з посиланням на людей, які безпосередньо знайомі з продуктом.

Microsoft, що підтримує OpenAI, також хоче, щоб її моделі проводили дослідження шляхом автономного перегляду вебсторінок за допомогою CUA, або агента, що використовує комп’ютер, який може вживати заходів на основі отриманих результатів.

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Anthropic і Google намагаються просунути концепцію агента на крок далі за допомогою програмного забезпечення, яке взаємодіє безпосередньо з комп’ютером або браузером людини.

Нагадаємо, що Google створює ШІ, який думатиме як людина. Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту (ШІ), яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до o1 від OpenAI. Таке програмне забезпечення краще вирішує багатокрокові завдання в таких галузях, як математика і комп’ютерне програмування.

Раніше ми писали, що Google навчить ШІ, розпізнавати ознаки хвороб за звуками. Компанія Google об’єдналася з індійським стартапом у сфері штучного інтелекту, щоб запустити біоакустичну модель охорони здоров’я для виявлення хвороб за людськими звуками. Біоакустика — це захоплююче поєднання біології та акустики, що допомагає отримувати інформацію зі звуків, які видають тварини та люди.

Крім того, у Google Meet зʼявилася нова ШІ-функція. Google Meet тепер буде робити нотатки для вас під час зустрічей завдяки новій функції на основі штучного інтелекту Gemini. Функція «Роби нотатки для мене» доступна для користувачів Google Workspace, які платять за неї. Функція схожа на пропозиції конкурентів, таких як Zoom Notes або OtterPilot, і використовує ШІ для створення звіту після зустрічі.

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За матеріалами: Finance.Yahoo.