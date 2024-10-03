Google створює ШІ, який думатиме як людина

Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту (ШІ), яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до o1 від OpenAI, відкриваючи новий фронт у суперництві між технологічним гігантом і швидкозростаючим стартапом

За даними анонімних джерел в останні місяці кілька команд у Google Alphabet Inc. досягли прогресу в розробці програмного забезпечення для ШІ. Таке програмне забезпечення краще вирішує багатокрокові завдання в таких галузях, як математика і комп’ютерне програмування.

Дослідники ШІ створюють моделі міркувань у пошуках наступного значного кроку вперед у цій технології. Як і OpenAI, Google намагається наблизитися до людських міркувань, використовуючи техніку, відому як підказка ланцюжка думок. У цій техніці, яку вперше застосував Google, програмне забезпечення робить паузу на кілька секунд перед тим, як відповісти на письмову підказку, в той час як за лаштунками і невидимо для користувача воно розглядає ряд пов’язаних підказок, а потім підсумовує те, що здається найкращою відповіддю.

Google і OpenAI ведуть інтенсивну боротьбу за домінування в галузі штучного інтелекту, особливо після випуску ChatGPT від OpenAI, популярного чат-бота, який, на думку деяких інвесторів, з часом усуне потребу в пошуку Google.

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Google робить кроки, щоб повернути лідерство, об’єднавши свої дослідницькі лабораторії в Google DeepMind і зміцнивши співпрацю між дослідниками та розробниками. Однак компанія продовжує діяти обережно, коли випускає ШІ-продукти, зважаючи на етичні питання, довіру до бренду та різні інтереси всередині організації.

З тих пір, як OpenAI представила свою модель o1, відому всередині компанії як Strawberry, в середині вересня, дехто в DeepMind занепокоївся, що компанія відстала. Але співробітники вже не так стурбовані, як це було після запуску ChatGPT, тепер, коли Google дебютував з деякими власними розробками.

Незважаючи на повільніший темп розгортання продуктів Google, він залишається грізним гравцем, вважає Орен Етціоні, ветеран-дослідник ШІ, який заснував TrueMedia.org, некомерційну організацію, що займається боротьбою з політичною дезінформацією.

«Технічно завжди було так, що можливості Google були першокласними. Вони просто були більш консервативними у впровадженні, — сказав Етціоні. — Це марафон, і перемогти в ньому може кожен».

Нагадаємо, що експерти пророкують, що ШІ сам себе знищить. Експерти пророкують кінець хайпу, пов’язаного з генеративним штучний інтелектом (ШІ), і говорять про катастрофічний крах, що насувається. Обговорюваний у 2023 році, але популяризований нещодавно, «колапс моделей» означає гіпотетичний сценарій, за яким майбутні системи ШІ стають дедалі тупішими через збільшення кількості даних, згенерованих ШІ в інтернеті.

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За матеріалами: Bloomberg.