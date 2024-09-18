5 найпопулярніших ШІ-криптовалют у 2024 році

ШІ та блокчейн поєднуються у багатьох цікавих та інноваційних способах, створюючи переваги, які виходять далеко за межі криптопростору. Зростаюча синергія між цими двома технологіями — від інфраструктурних проєктів, орієнтованих на розробників, до покращеного досвіду кінцевих користувачів — сприяє поширенню Web3 і прокладає шлях новій сходинці розвитку людства

Такі перспективи роблять криптовалюти, пов’язані з ШІ-проєктами, гарним вибором для інвестицій. Вони стають дедалі популярнішими, і у цьому матеріалі ми розглянемо п’ять провідних проєктів.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

Створений після нещодавнього злиття трьох провідних проєктів у сфері ШІ та Web3, Artificial Superintelligence Alliance поєднує у собі технологію автономних агентів Fetch.ai, децентралізовані сервіси ШІ SingularityNET і систему обміну даними Ocean Protocol, щоб створити найбільшу децентралізовану екосистему для досліджень і розробок у сфері блокчейн-технологій та штучного інтелекту.

Токени Singularity і Ocean були об’єднані з оригінальним токеном Fetch (FET), але незабаром буде проведено ребрендинг під тикером ASI для підвищення операційної ефективності та інтеграції децентралізованих ШІ-систем у безпечному середовищі.

The Graph (GRT)

The Graph — це протокол, який полегшує доступ до даних блокчейну, індексуючи запити в менші підграфи (або субграфи).

Підграфи — це відкриті API, які організовують і надають інформацію про блокчейн застосункам, пропонуючи розробникам і споживачам швидкий і зручний доступ до проіндексованих даних. Це дозволяє розробникам створювати децентралізовані додатки швидше та витрачати менше ресурсів на їх розробку, забезпечуючи при цьому безперебійну роботу в режимі 24/7 і потік даних через глобально розподілену мережу контрибуторів.

Як децентралізований ринок даних, що працює завдяки своїй спільноті, мережа The Graph включає індексаторів, кураторів, делегатів та розробників підграфів. Як глобальна спільнота, Рада The Graph контролює скарбницю та займається оновленням протоколу.

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GT Protocol (GTAI)

GT Protocol — це криптоінвестиційна платформа, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти користувачам орієнтуватися в складнощах роботи з цифровими активами. Завдяки інноваційній технології виконання блокчейн-транзакцій і передовим алгоритмічним інструментам торгівлі, інвестиційна платформа Web3 забезпечує безперешкодний доступ до ринків CeFi, DeFi і NFT в безпечному, прозорому і некастодіальному середовищі.

Додаток GT Protocol на основі ШІ спрощує процес криптоінвестування, надаючи користувачам персоналізованого інвестиційного асистента Web3 у вигляді чат-бота, який може надавати аналітику та інформацію про ціни, здійснювати угоди та генерувати інвестиційні стратегії. Щоб покращити свою екосистему, GT Protocol нещодавно інтегрував рівень міжланцюгових розрахунків Kima, щоб дозволити користувачам безперешкодно здійснювати міжланцюгові транзакції за допомогою власного службового токена (утиліти) GTAI.

AIOZ Network (AIOZ)

Розроблений як комплексне інфраструктурне рішення для зберігання даних Web3, децентралізованого ШІ та розповсюдження контенту, AIOZ Network — це сумісний блокчейн, доступний як на основі Ethereum, так і на основі Cosmos, що створює мережу доставки контенту (CDN). Блокчейн AIOZ надає розробникам Web3 можливість інтеграції в один клік для dApps та підтримки смарт-контрактів.

Глобальна спільнота вузлів проєкту підтримує AIOZ dCDN (децентралізовану CDN), де тисячі користувачів використовують вільні обчислювальні ресурси для живлення великої інфраструктури мережі. AIOZ dCDN підтримує інфраструктуру мережі, забезпечуючи обчислення ШІ, зберігання даних і безперебійну передачу медіа- та відеопотоків для зростаючої кількості децентралізованих додатків, створених у мережі.

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Aethir (ATH)

Aethir — це нещодавно запущений проєкт, який розкриває можливості ШІ для забезпечення безпечного та економічно ефективного доступу до графічних процесорів (GPU) корпоративного класу по всьому світу. Aethir використовує унікальну мережу DePIN (децентралізовану мережу фізичної інфраструктури), розроблену спеціально для ШІ та ігор, об’єднуючи передові графічні процесори в єдину мережу.

Власники корпоративних GPU можуть надавати свої недовантажені чипи кінцевим користувачам за доступною ціною та за запитом, що дозволяє тренувати моделі ШІ, виконувати обчислення в реальному часі тощо. Розподілена модель оптимізує розширення мережі, надаючи найбільш оптимальні та економічно ефективні обчислювальні ресурси там, де це необхідно.

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За матеріалами bitcoinist.com.