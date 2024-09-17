Robinhood може запустити власний стейблкоїн: що відомо

У Robinhood Crypto натякнули на потенційний запуск стейблкоїнів, наголошуючи на важливості доступності та безпеки резервів на тлі зростання їхньої популярності

Нещодавно генеральний менеджер Robinhood Crypto Йоганн Кербрат допустив можливість розробки власного стейблкоїна. Хоча він не підтвердив жодних офіційних планів, Кербрат обговорив важливість стейблкоїнів та їхню роль у криптопросторі, проливаючи світло на позицію компанії щодо них.

Ці коментарі підігрівають спекуляції та дискусії в ширшій криптоспільноті, особливо на тлі зростання популярності стейблкоїнів.

У нещодавньому подкасті Thinking Crypto, коли його запитали про підхід до стейблкоїнів, Кербрат пояснив, що компанія зосереджена на доступності. Наразі фірма співпрацює з Circle, що дозволяє користувачам купувати та продавати USDC без будь-яких комісій.

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Водночас він підкреслив, що головна мета компанії — зробити криптовалютні транзакції максимально безперебійними. Надаючи перевагу зручним транзакціям, платформа прагне спростити вхід користувачів на ринок стейблкоїнів і вихід з нього.

Однак Кербрат висловив занепокоєння щодо резервів, які підтримують деякі стейблкоїни. Він підкреслив ризик депегментації та важливість забезпечення належного резервування стейблкоїнів. За словами Кербрата, Robinhood хоче гарантувати, що клієнти зможуть викупити свої активи без ризику втрати вартості.

Він підкреслив, що перед тим, як розмістити будь-який стейблкоїн, компанія ретельно вивчає стабільність своїх резервів. Хоча співпраця з Circle робить USDC легкодоступним на їхній платформі, Кербрат натякнув, що компанія розглядає можливість запуску власного стейблкоїна. Він запевнив, що якщо компанія вирішить запровадити стейблкоїн, вона оголосить про це публічно.

Нагадаємо, Генпрокуратура Каліфорнії (США) досягла мирової угоди з популярною платформою для торгів Robinhood. Це врегулювання стало першим публічним позовом Мін’юсту штату проти криптовалютної компанії.

Ця угода завершує розслідування порушення Robinhood закону Каліфорнії про товари (CCL), включає штраф в розмірі $3,9 млн та виконання низки вимог щодо своєї діяльності.