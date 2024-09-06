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Robinhood оштрафували у США майже на $4 млн: причина

06.09.2024 14:20
Дарія Шуть
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Генпрокуратура Каліфорнії (США) досягла мирової угоди з популярною платформою для торгів Robinhood. Це врегулювання стало першим публічним позовом Мін’юсту штату проти криптовалютної компанії

Robinhood оштрафували у США майже на $4 млн: причина

Фото: pngwing.com, freepik.com

Ця угода завершує розслідування порушення Robinhood закону Каліфорнії про товари (CCL), включає штраф в розмірі $3,9 млн та виконання низки вимог щодо своєї діяльності.

Суть справи була в тому, що компанія у 2018-2022 роках не дозволяла клієнтам виводити криптовалюту з власних рахунків, а також не розкривала повністю аспекти своїх торгових домовленостей, йдеться у пресрелізі прокуратури.

Розслідування дійшло висновку, що Robinhood продавала товарні контракти в порушення CCL, дозволяючи клієнтам купувати криптовалюти з величезним нюансом. Користувачі не могли вивести свої цифрові активи і були змушені продати їх Robinhood, щоб вийти з торгової платформи.

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При цьому Robinhood вводив клієнтів в оману, рекламуючи підключення до кількох торгових майданчиків, щоб гарантувати, що клієнти отримають найбільш конкурентоспроможні ціни між торговельними майданчиками, що не завжди було правдою.

На додаток до штрафу в межах мирової угоди Robinhood повинна:

  • дозволити клієнтам виводити свої криптовалютні активи на власні гаманці;
  • забезпечити відповідність письмових заяв клієнтам щодо практик торгівлі та обробки замовлень фактичним практикам;
  • повідомляти клієнтів про зберігання їхньої криптовалюти та можливі затримки в розрахунках.

Водночас угода не передбачає дискваліфікацію Robinhood від ведення бізнесу в Каліфорнії. Зі свого боку компанія не визнала і не заперечила порушень законодавства.

Нагадаємо, брокер Robinhood Markets, Inc. повідомив про значне зростання прибутку в другому кварталі: дохід від криптовалютних транзакцій збільшився на 161%, досягнувши $81 млн. Це вдвічі перевищує дохід від операцій з акціями в тому ж кварталі.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоКриптовалютиСвітНовини
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