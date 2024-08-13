Кеті Вуд інвестувала в Robinhood під час падіння ринку: чому

Компанія Ark Invest Кеті Вуд додатково придбала 45 792 акції Robinhood

Кеті Вуд купила 45 792 акції Robinhood на суму понад $800 000. Це є продовженням тенденції, коли Ark Invest купує акції технологічних компаній після останнього падіння ринку.

Після значного зростання в першому кварталі 2024 року на хвилі технологічного підйому, цей актив різко впав, оскільки імпульс зупинився. За останні 30 днів акції впали більш ніж на 22%, оскільки деякі власники позбулися активу.

Однак для Кеті Вуд та інших інвесторів, які продовжують заробляти на криптокомпаніях, відкрилися можливості для купівлі. Минулого тижня Ark Invest купив акції HOOD на суму $2,4 млн на тлі позитивного прибутку. Аналогічні покупки також були зроблені в Coinbase на тлі нещодавнього падіння акцій, що свідчить про більший оптимізм щодо обох компаній. Компанія також придбала акції Alphabet і додала до свого портфеля два ф’ючерси Ethereum-ETF: ProShares EETH та ARKZ.

Цікаве по темі: Robinhood зупинив цілодобову торгівлю через обвал ринку

Robinhood, який опублікував кращий, ніж очікувалося, звіт за другий квартал, продовжує привертати увагу криптовалютної спільноти, оскільки його вихід на ринок стимулює зростання. В останньому звіті дохід, отриманий від криптосегментів компанії, зріс на 161% порівняно з минулим роком.

Незважаючи на нещодавнє падіння, ціна акцій HOOD становить $18,54, закрившись 12 серпня з ростом на 3,4%. Цей підйом продовжився протягом минулого тижня, коли було зафіксовано понад 10% зростання ціни. Аналогічне тижневе відновлення також спостерігалося в ціні акцій Coinbase, хоча актив залишається в червоній зоні.

Банк Америки назвав причиною свого «бичачого» прогнозу щодо акцій HOOD зростання роздрібної торгівлі, органічне зростання та позитивний операційний леверидж.

Генеральний директор Robinhood Влад Тенєв зазначив, що, незважаючи на волатильність ринку, інвестори поповнюють свої портфелі, а не продають, так як багато хто купував під час падіння.

Нагадаємо, що топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа. Криптовалютна спільнота очікує, що CLO Robinhood замінить голову SEC Гері Генслера, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах у США.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які соцмережі використовують українці для отримання новин — рейтинг

Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot

Чи з’явиться новий король Біткоїна: хто обжене Сатоші цього року

За матеріалами: CoinGape.