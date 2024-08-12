Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot

Громадяни зі 100+ країн світу заснували в Україні понад 3 тис. компаній від початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше нові бізнеси відкривають іноземці з Туреччини, Узбекистану, Польщі та США. Найпривабливіший бізнес-регіон для іноземців — Київ

Про це повідомили експерти Opendatabot.

Зазначається, що іноземці зі 101 країни світу від початку повномасштабної війни заснували 3075 компаній в Україні.

Найчастіше відкривають бізнес в Україні громадяни Туреччини — 396 компаній або 12,9% від загальної кількості. Далі йдуть громадяни Узбекистану — вони є власниками 312 бізнесів (10,1%). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі — 224 бізнеси або 7,3%.

До топ-10 також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великобританії та Китаю. Зазначимо, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.

Майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві — 1517. У столиці найчастіше засновують бізнеси громадяни Узбекистану — 175 компаній.

Після йде Львівщина — 460 бізнесів: тут найчастіше осідають іноземці з Польщі (105 компаній). До трійки також потрапила Одещина — 273 компанії. У цьому регіоні найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини — 99 бізнесів.

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Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею — 30,7%, операціями з нерухомим майном — 6,7% та комп’ютерним програмуванням — 5,8%.

Компанія «ТЕНС1МА» із статутним капіталом у 1,28 млрд грн стала найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної. Власник бізнесу — громадянин Вірменії.

Другу позицію посідає АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген» зі статутним капіталом у 700 млн грн. Кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ «ЛФС», яку заснував громадянин Польщі. Компанія має 300 млн грн статутного капіталу.

Раніше ми писали, що експерти Opendatabot оприлюднили актуальні статистичні дані про те, як український бізнес працює в умовах повномасштабної війни, зокрема, які зміни відбулися на ринку праці та скільки зареєстровано нових компаній та ФОПів.

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