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Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot

12.08.2024 10:20
Микола Деркач
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Громадяни зі 100+ країн світу заснували в Україні понад 3 тис. компаній від початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше нові бізнеси відкривають іноземці з Туреччини, Узбекистану, Польщі та США. Найпривабливіший бізнес-регіон для іноземців — Київ

Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot

Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot Фото: freepik.com

Про це повідомили експерти Opendatabot.

Зазначається, що іноземці зі 101 країни світу від початку повномасштабної війни заснували 3075 компаній в Україні.

Найчастіше відкривають бізнес в Україні громадяни Туреччини — 396 компаній або 12,9% від загальної кількості. Далі йдуть громадяни Узбекистану — вони є власниками 312 бізнесів (10,1%). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі — 224 бізнеси або 7,3%.

До топ-10 також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великобританії та Китаю. Зазначимо, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.

Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot

Майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві — 1517. У столиці найчастіше засновують бізнеси громадяни Узбекистану — 175 компаній.

Після йде Львівщина — 460 бізнесів: тут найчастіше осідають іноземці з Польщі (105 компаній). До трійки також потрапила Одещина — 273 компанії. У цьому регіоні найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини — 99 бізнесів.

Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot

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Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею — 30,7%, операціями з нерухомим майном — 6,7% та комп’ютерним програмуванням — 5,8%.

Компанія «ТЕНС1МА» із статутним капіталом у 1,28 млрд грн стала найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної. Власник бізнесу — громадянин Вірменії.

Другу позицію посідає АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген» зі статутним капіталом у 700 млн грн. Кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ «ЛФС», яку заснував громадянин Польщі. Компанія має 300 млн грн статутного капіталу.

Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot

Раніше ми писали, що експерти Opendatabot оприлюднили актуальні статистичні дані про те, як український бізнес працює в умовах повномасштабної війни, зокрема, які зміни відбулися на ринку праці та скільки зареєстровано нових компаній та ФОПів.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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