НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові

20.11.2025 11:20
Ольга Деркач

Небанківській установі відкликано ліцензію на здійснення валютних операцій

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку) компанії ТОВ «ФК «Єдиний Простір».

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 листопада 2025 року.

Таке рішення обумовлено тим, що Національний банк раніше відкликав у ТОВ «ФК «Єдиний Простір» ліцензію на надання фінансових платіжних послуг (вид послуги − переказ коштів без відкриття рахунку), а також виключив компанію з Реєстру платіжної інфраструктури.

Це є підставою для відкликання у ТОВ «ФК «Єдиний Простір» ліцензії на здійснення валютних операцій відповідно до підпункту 4 пункту 72 розділу VI Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від 31 березня 2023 року № 43 (зі змінами).

Читайте також: Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

Раніше ми також писали, що Нацбанк пропонує оновити порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними відповідної діяльності.

Зокрема, планується визначити безстроковим застосування ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаних із обійманням посад або володінням істотною участю в установах, та ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаних із володінням істотною участю в установах.

Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав відкритий конкурс для залучення інвесторів і банків з метою виведення з ринку АТ «РВС Банк». Подальша доля установи залежатиме від зацікавленості інвесторів в період тимчасової адміністрації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу

ПриватБанк виграв суд на $3 млрд проти Коломойського та Боголюбова

