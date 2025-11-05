НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку України 4 листопада 2025 року ухвалило рішення № 398-рш/БТ про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2025 року, отже, віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України

Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням АТ «РВС Банк» письмової вимоги регулятора щодо подання до НБУ доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовженням здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів і вкладників, відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення АТ «РВС Банк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Нацбанку, після віднесення його до категорії проблемних.

29 липня 2025 року Правління НБУ, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести АТ «РВС Банк» до категорії проблемних.

Підставою для прийняття зазначеного рішення стало встановлення факту здійснення АТ «РВС Банк» ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку, за такими ознаками:

неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками;

порушення АТ «РВС Банк» два і більше разів протягом 30 календарних днів поспіль мінімальних значень нормативів достатності капіталу, встановлених нормативно-правовими актами НБУ;

систематичне оприлюднення та подання АТ «РВС Банк» до Національного банку України недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

Читайте також: У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

З дня віднесення АТ «РВС Банк» до категорії проблемних банк продовжував здійснювати ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Кожен вкладник АТ «РВС Банк» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ «РВС Банк» станом на 21 жовтня 2025 року становить 456 млн грн.

У НБУ нагадали, що з набранням чинності Законом України від 1 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

АТ «РВС Банк» віднесений до категорії неплатоспроможних відповідно до рішення Правління Національного банку України від 4 листопада 2025 року № 398-рш/БТ.

Також за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в АТ «РВС Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць з 5 листопада 2025 року до 4 грудня 2025 року (включно).

