close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

28.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Регулятор оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через Систему електронних платежів Національного банку (далі – СЕП)

НБУ змінив вимоги до виконання міжбанківських платіжних операцій

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що НБУ встановив обов’язок учасників СЕП з 1 квітня 2026 року інформувати користувачів (у передбачений у договорі спосіб), зокрема:

  • учасник СЕП, який відправляє кошти, повинен інформувати платника про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її універсальний унікальний ідентифікатор (англійською мовою Unique End-To-End Transaction Reference) (далі – UETR);
  • учасник СЕП, який отримує кошти, – інформувати отримувача коштів про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її UETR;
  • учасник СЕП, який відправляє кошти, – інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або центром оброблення СЕП (із зазначенням причини) та про її UETR.

Читайте також: Скільки грошей на рахунках українців

«Такі новації підвищать прозорість платіжних операцій та дадуть змогу відстежувати етапи їхнього виконання», — пояснюють представники регулятора.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2025 року № 130 «Про внесення змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті».

Раніше ми писали, що банківська спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією, Національною асоціацією банків України та Форумом провідних міжнародних фінансових установ звернулася до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та народних депутатів із проханням відхилити законопроєкт №14097 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

НБУ переглянув облікову ставку

Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків

Рубрики: FinTechБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії 27.10.2025

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії
ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду 27.10.2025

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду
НБУ випустив нові пам’ятні монети 24.10.2025

НБУ випустив нові пам’ятні монети
НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній 21.10.2025

НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній
Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ 21.10.2025

Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ
НБУ видав ліцензії двом фінустановам 21.10.2025

НБУ видав ліцензії двом фінустановам
Вибір редакції
Всі
Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  12:30

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025

 Сьогодні  11:20

Ілон Маск запустив свою альтернативу Вікіпедії — Grokipedia

 Сьогодні  10:10

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

 27.10.2025  20:30

Золото може обвалитися на 30% — аналітик Bloomberg

 27.10.2025  20:00

Експерт спрогнозував різкий злет Біткоїна вище історичних максимумів

 27.10.2025  19:30

PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець

 27.10.2025  19:00

Як сплатити податки на доходи, отримані за кордоном

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.