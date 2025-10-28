НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

Регулятор оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через Систему електронних платежів Національного банку (далі – СЕП)

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що НБУ встановив обов’язок учасників СЕП з 1 квітня 2026 року інформувати користувачів (у передбачений у договорі спосіб), зокрема:

учасник СЕП, який відправляє кошти, повинен інформувати платника про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її універсальний унікальний ідентифікатор (англійською мовою Unique End-To-End Transaction Reference) (далі – UETR);

учасник СЕП, який отримує кошти, – інформувати отримувача коштів про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її UETR;

учасник СЕП, який відправляє кошти, – інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або центром оброблення СЕП (із зазначенням причини) та про її UETR.

«Такі новації підвищать прозорість платіжних операцій та дадуть змогу відстежувати етапи їхнього виконання», — пояснюють представники регулятора.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2025 року № 130 «Про внесення змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті».

Раніше ми писали, що банківська спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією, Національною асоціацією банків України та Форумом провідних міжнародних фінансових установ звернулася до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та народних депутатів із проханням відхилити законопроєкт №14097 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році».

