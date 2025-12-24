close-btn
НБУ оприлюднив офіційну позицію щодо закриття рахунків Revolut

24.12.2025 10:10
Микола Деркач

Національний банк України опублікував офіційну заяву з роз’ясненням власної позиції щодо закриття рахунків Revolut користувачам в Україні

Фото: bank.gov.ua

Так, позиція НБУ наступна:

  • Національний банк підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні;
  • ми зацікавлені в тому, щоб на український ринок приходили великі іноземні гравці, які у своїй діяльності дотримуються норм вітчизняного та європейського законодавств;
  • правила єдині для всіх – будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів та рекламу.

Зазначається, що компанія Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB. Водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, компанія Revolut продовжить обслуговувати.

«Компанія Revolut повідомляла Національний банк про наміри припинити надавати послуги резидентам України. Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією Revolut та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності цієї компанії на фінансовому ринку України», — йдеться у повідомленні.

Майбутня модель присутності на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам.

Національний банк забезпечить оперативний розгляд пакета документів стосовно авторизації, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства. У межах регуляторного діалогу компанії надано вичерпні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації.

