Топ-3 акції компаній у галузі квантових обчислень

Сфера квантових обчислень входить у більш практичну фазу напередодні 2026 року. Після років інтенсивних досліджень і експериментальних запусків акцент зміщується на масштабованість, прикладні кейси та стратегічні національні пріоритети

Про це йдеться у матеріалі Finbold.

Також зазначається, що уряди збільшують фінансування, оскільки квантові технології стають важливими для національної безпеки та ШІ-суверенітету, а компанії починають тестувати квантові інструменти для завдань оптимізації, які перевищують можливості класичних систем. Це привертає увагу інвесторів до обмеженого кола компаній із доведеною технологічною спроможністю та комерційним потенціалом.

IonQ (IONQ)

IonQ підходить до 2026 року з одним із найсильніших профілів зростання у секторі. Завдяки придбанню Oxford Ionics компанія просуває високоточні системи на основі захоплених іонів за межі 64 кубітів, посилюючи позиції як масштабованого виробника «чистого» квантового обладнання. Водночас структура доходів зміщується у бік прямих контрактів з бізнесом і державними структурами.

У третьому кварталі 2025 року IonQ повідомила про дохід $39,9 млн — зростання на 222% у річному вимірі, хоча чистий збиток сягнув $1,1 млрд через агресивні інвестиції. Компанія підвищила прогноз доходу на 2025 рік до $106–110 млн і зберегла прогнозований скоригований збиток EBITDA на рівні близько $211 млн. Акції IONQ торгувалися на рівні $46, показавши зростання понад 6% з початку року.

D-Wave Quantum (QBTS)

D-Wave робить ставку на прикладні рішення та швидке впровадження, а не на теоретичне лідерство. Її система Advantage2 дозволяє розв’язувати складніші оптимізаційні завдання й орієнтована на клієнтів, які вже використовують квантові інструменти в реальних процесах.

Читайте також: Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

Глибша інтеграція у корпоративні робочі процеси забезпечує регулярне використання та підвищує бар’єри для відмови від технології, а міжнародна експансія знижує залежність від попиту з боку уряду США. Такий прагматичний підхід позитивно сприймається інвесторами: акції QBTS зросли майже на 150% з початку року і торгувалися по $23,74.

Rigetti Computing (RGTI)

Ключову роль у зростанні Rigetti відіграє державна підтримка: серед останніх контрактів — угода на $5,8 млн з Air Force Research Lab для квантових мереж і попередні контракти з Міністерством енергетики США для моделювання термоядерного синтезу.

Ці проєкти свідчать про зростання довіри до гібридних квантових ШІ-рішень Rigetti в оборонному та енергетичному секторах. За стриманих ринкових очікувань будь-які позитивні новини можуть спричинити різку переоцінку акцій. У 2025 році RGTI зросли на 17% і торгувалися по $23.

Підсумок

IonQ, D-Wave та Rigetti демонструють різні підходи до потенційного лідерства у квантових обчисленнях. На тлі зростаючої уваги інвесторів саме ці компанії розглядаються як ключові кандидати на прорив у секторі напередодні 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара

Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев