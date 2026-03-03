close-btn
PaySpaceMagazine

Ралі золота завершилося — аналітик Bloomberg

03.03.2026 20:00
Ольга Деркач

Починаючи з початку 2022 року золото демонструвало фактично безпрецедентне зростання, подорожчавши на 161% — до $5 151 за унцію станом на 3 березня. Такий стрімкий стрибок, на думку багатьох експертів, значною мірою був спричинений високою геополітичною нестабільністю, яка загострилася після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році

Ралі золота завершилося — аналітик Bloomberg

Фото: pexels.com

Втім, за словами головного товарного аналітика Bloomberg Майка Макглоуна, нинішні цінові піки дорогоцінного металу, ймовірно, є максимумами на кілька років уперед, а бичачий тренд добігає кінця.

Чому, на думку експерта, «опори золота руйнуються»

Макглоун погоджується з тим, що «золота лихоманка» початку 2020-х була насамперед зумовлена нестабільністю та тиском з боку геополітичних опонентів США. Роздрібні інвестори та інституційні гравці, зокрема центральні банки, активно скуповували метал як традиційний «тихий притулок».

Однак, як зазначає аналітик, останніми роками США здобули низку геополітичних перемог. Особливо показовими він називає усунення Башара Асада в Сирії та Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

На думку стратега, якщо потенційна атака США на Іран завершиться зміною режиму або його пом’якшенням за венесуельським сценарієм, чинники нестабільності, що підтримували золото останніми роками, можуть швидко зникнути.

«Опори золота руйнуються? Стрибок нафти через Іран може спровокувати розпродажі. Усунення антиамериканських лідерів у Сирії, Венесуелі та Ірані може означати завершення геополітичної підтримки золота, яка почалася після вторгнення росії в Україну у 2022 році», — написав Макглоун.

Цікаве по темі: Роберт Кійосакі спрогнозував, коли Біткоїн випередить золото

Ралі нафти та срібла також може завершитися

У межах того ж аналізу експерт згадав й інші активи — нафту та срібло — повторивши подібну тезу.

Зниження міжнародної напруженості, ймовірно, стабілізує ринки. Тому нещодавні піки цін на нафту та срібло можуть виявитися багаторічними максимумами.

«Нафта Brent поблизу $80 за барель може встановити максимум 2026 року разом із сріблом на рівні $100 завдяки двом ключовим чинникам: автокореляції та незначному відновленню волатильності фондового ринку», — вважає аналітик.

Чи підтверджують ринки цю тезу

Останні рухи на товарних, криптовалютних і фондових ринках частково підтверджують цю позицію. Біткоїн, золото та срібло різко зросли в умовах «втечі від ризику» одразу після початку бомбардувань, однак до 3 березня розвернулися.

Зокрема, після падіння майже до $63 000 Біткоїн знову піднявся вище $67 000. Того ж дня золото та срібло подешевшали на 2,7% та 7,8% відповідно.

Ізраїльський фондовий ринок також демонструє впевненість інвесторів у швидкій перемозі їхнього альянсу. Попри те що Іран продовжує запускати численні хвилі ракет і завдавати ударів, індекси закрилися на рекордному рівні.

Водночас високі ціни на нафту та природний газ наразі пояснюються тим, що ключові виробничі об’єкти й транспортні маршрути перебувають під прямими ударами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн більше не цифрове золото — Deutsche Bank

У Польщі випустили золоту монету номіналом 100 злотих

Скільки б ви заробили, придбавши золотий злиток у 2025 році

Джерела: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані 03.03.2026

Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані
Український синдикат Toloka.vc інвестував у американську компанію 03.03.2026

Український синдикат Toloka.vc інвестував у американську компанію
У Дії з’явилася нова військова облігація 03.03.2026

У Дії з’явилася нова військова облігація
Вклади українців в ОВДП перевищили ₴130 млрд — огляд НБУ 03.03.2026

Вклади українців в ОВДП перевищили ₴130 млрд — огляд НБУ
$1000 в акціях Berkshire після відставки Баффета: яка дохідність 03.03.2026

$1000 в акціях Berkshire після відставки Баффета: яка дохідність
2 акції, яких варто уникати цього тижня на тлі війни в Ірані 03.03.2026

2 акції, яких варто уникати цього тижня на тлі війни в Ірані
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:00

Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані

 Сьогодні  20:30

Український синдикат Toloka.vc інвестував у американську компанію

 Сьогодні  20:00

Ралі золота завершилося — аналітик Bloomberg

 Сьогодні  19:20

У Дії з’явилася нова військова облігація

 Сьогодні  18:40

Скільки живуть цивілізації: що загрожує людству

 Сьогодні  18:00

Вклади українців в ОВДП перевищили ₴130 млрд — огляд НБУ

 Сьогодні  17:20

Вчені пробурили 523 метри антарктичного льоду та ось що виявили

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.