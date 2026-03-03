Ралі золота завершилося — аналітик Bloomberg

Починаючи з початку 2022 року золото демонструвало фактично безпрецедентне зростання, подорожчавши на 161% — до $5 151 за унцію станом на 3 березня. Такий стрімкий стрибок, на думку багатьох експертів, значною мірою був спричинений високою геополітичною нестабільністю, яка загострилася після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році

Втім, за словами головного товарного аналітика Bloomberg Майка Макглоуна, нинішні цінові піки дорогоцінного металу, ймовірно, є максимумами на кілька років уперед, а бичачий тренд добігає кінця.

Чому, на думку експерта, «опори золота руйнуються»

Макглоун погоджується з тим, що «золота лихоманка» початку 2020-х була насамперед зумовлена нестабільністю та тиском з боку геополітичних опонентів США. Роздрібні інвестори та інституційні гравці, зокрема центральні банки, активно скуповували метал як традиційний «тихий притулок».

Однак, як зазначає аналітик, останніми роками США здобули низку геополітичних перемог. Особливо показовими він називає усунення Башара Асада в Сирії та Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

На думку стратега, якщо потенційна атака США на Іран завершиться зміною режиму або його пом’якшенням за венесуельським сценарієм, чинники нестабільності, що підтримували золото останніми роками, можуть швидко зникнути.

«Опори золота руйнуються? Стрибок нафти через Іран може спровокувати розпродажі. Усунення антиамериканських лідерів у Сирії, Венесуелі та Ірані може означати завершення геополітичної підтримки золота, яка почалася після вторгнення росії в Україну у 2022 році», — написав Макглоун.

Ралі нафти та срібла також може завершитися

У межах того ж аналізу експерт згадав й інші активи — нафту та срібло — повторивши подібну тезу.

Зниження міжнародної напруженості, ймовірно, стабілізує ринки. Тому нещодавні піки цін на нафту та срібло можуть виявитися багаторічними максимумами.

«Нафта Brent поблизу $80 за барель може встановити максимум 2026 року разом із сріблом на рівні $100 завдяки двом ключовим чинникам: автокореляції та незначному відновленню волатильності фондового ринку», — вважає аналітик.

Чи підтверджують ринки цю тезу

Останні рухи на товарних, криптовалютних і фондових ринках частково підтверджують цю позицію. Біткоїн, золото та срібло різко зросли в умовах «втечі від ризику» одразу після початку бомбардувань, однак до 3 березня розвернулися.

Зокрема, після падіння майже до $63 000 Біткоїн знову піднявся вище $67 000. Того ж дня золото та срібло подешевшали на 2,7% та 7,8% відповідно.

Ізраїльський фондовий ринок також демонструє впевненість інвесторів у швидкій перемозі їхнього альянсу. Попри те що Іран продовжує запускати численні хвилі ракет і завдавати ударів, індекси закрилися на рекордному рівні.

Водночас високі ціни на нафту та природний газ наразі пояснюються тим, що ключові виробничі об’єкти й транспортні маршрути перебувають під прямими ударами.

Джерела: Finbold.