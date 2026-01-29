close-btn
Скільки б ви заробили, придбавши золотий злиток у 2025 році

29.01.2026 20:40
Микола Деркач

Щоб оцінити, наскільки вигідними виявилися інвестиції в золото за останні роки, аналітики Finbold взяли за приклад продаж золотих злитків компанією Costco (один із найбільших у світі роздрібних ритейлерів із членською моделлю доступу)

Фото: pixabay.com

З огляду на те, як дорогоцінний метал поводився протягом попередніх двох років, майже немає сумнівів, що рішення Costco (NASDAQ: COST) у 2023 році розпочати продаж золотих злитків виявилося винятково вдалим.

За даними публікацій наприкінці 2025 року, ритейлер, доступний лише для власників членства, продавав у середньому злитків на $200 млн щомісяця. Загальний обсяг за весь рік оцінюють приблизно в $2,4 млрд.

Попит на золото легко пояснити як умовами, які пропонує мережа, так і динамікою самого товару на ринку.

Зокрема, ритейлер закладає для покупців націнку близько 2% — це відповідає середнім показникам у галузі. Це означає, що за ціни $5 269 за унцію на момент публікації за золотий злиток Costco можна було б заплатити $5 374.

Така різниця, хоч і є типовою для ринку, виглядає незначною, якщо подивитися на 12-місячний графік цін на золото. Від кінця січня 2025 року до того самого періоду 2026 року воно зросло на 92% — з $2 763 до $5 269.

Читайте також: Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

Це означає, що клієнт Costco у 2025 році заплатив би приблизно $2 818 за золото, яке станом на 28 січня 2026 року коштувало $5 269, тобто отримав би сукупний прибуток $2 451.

Водночас різниця між потенційним прибутком за спотовими цінами та роздрібними цінами також незначна: для споту він був би трохи вищим — $2 506.

Що було вигідніше: купити злитки в Costco чи акції COST перед дивідендами 13 лютого

Успіх продажу золотих злитків не супроводжувався таким самим успіхом для акцій COST.

Зокрема, за останні 12 місяців папери компанії просіли на 1,39%. За період, позначений значною волатильністю, ціна акцій знизилася з $979,88 до $966,25.

«Світла сторона» для інвесторів у COST, своєю чергою, пов’язана з наступною виплатою дивідендів Costco. На відміну від періоду 2024–2025 років, коли дивідендна дохідність впала майже на 75%, зараз помітних змін не відбулося.

Отже, 13 лютого 2026 року інвестори отримають $1,30 на акцію.

За матеріалами finbold.com.

