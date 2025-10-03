Усі валюти стануть стейблкоїнами до 2030 року — співзасновник Tether

Співзасновник Tether Рів Коллінз заявив, що всі форми грошей — долари, євро та інші — протягом наступних п’яти років будуть представлені у вигляді токенів на блокчейні

Коллінз очікує, що до 2030 року «вся валюта» стане стейблкоїнами в межах ширшого тренду переходу фінансів на блокчейн.

«Уся валюта буде стейблкоїном. Навіть фіат стане стейблкоїном. Просто його й надалі називатимуть доларом, євро чи єною, — пояснив він. — Стейблкоїн — це просто долар, євро чи єна, які функціонують на блокчейні. І вже до 2030 року це буде нова реальність».

На його думку, стейблкоїни стануть головним способом переказу грошей уже протягом найближчих п’яти років, адже переваги токенізованих активів надто очевидні, щоб їх ігнорували у традиційних фінансах.

Зсув у політиці США — переломний момент

Коллінз вважає, що найбільшою подією для крипторинку став позитивний «зсув у ставленні» уряду США до галузі цього року.

Раніше великі фінансові корпорації побоювалися заходити в індустрію через ризик регуляторного тиску. Тепер ситуація змінилася, і це відкрило «шлюзи» для банків та інвестиційних компаній, які прагнуть увійти в сектор, зосередившись насамперед на стейблкоїнах.

«Кожен великий банк, кожна установа хоче створити власний стейблкоїн. Це вигідно і значно зручніше для розрахунків. Тож незабаром вже не буде чіткої межі між CeFi та DeFi», — зазначив він.

За його словами, на ринку з’являться сервіси, які надаватимуть кредити, інвестиції та платежі у змішаному форматі — поєднуючи традиційні фінансові інструменти та DeFi.

Чому токенізація — ключовий тренд

Коллінз наголосив, що токенізовані активи значно ефективніші за нетокенізовані, адже їх можна миттєво переміщувати по світу без посередників. Це підвищує не лише прозорість, а й прибутковість.

«Саме тому наратив токенізації такий сильний: користь від токенізованого активу настільки більша, що навіть той самий актив на блокчейні стає ціннішим», — підкреслив він.

Ризики повного переходу у блокчейн

Втім, Коллінз визнає і ризики: вразливість блокчейн-мостів, смартконтрактів, криптогаманців. Важливою проблемою залишаються й хакерські атаки та соціальна інженерія.

Він додав, що рівень безпеки загалом поліпшується, але компроміс залишиться: або користувач сам повністю контролює свої кошти (що складно технічно), або довіряє посереднику, як у традиційному банкінгу.

«Так, ризики в технологіях завжди будуть. Але й кількість сервісів — кастодіальних і некатодіальних — зростатиме, що надасть людям більше вибору», — підсумував він.

