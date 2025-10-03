close-btn
PaySpaceMagazine

Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні

03.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Біткоїн закрив вересень зростанням на 5,35%. Історично «зелені» вересні часто ставали прологом до Pump-tober — жовтня з різким зростанням. Чи повториться історія з новим потужним стрибком у жовтні?

Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні

Фото: pixabay.com, freepik.com

Подвійне дно сигналізує ціль $127 000

На денному графіку Біткоїн формує класичний патерн «подвійне дно» — бичачу модель розвороту, що виникає, коли ціна двічі відбивається від однакової зони підтримки та пробиває рівень вище.

У випадку BTC обидва просідання з’явилися поблизу $113 000, тоді як «лінія шиї» розташована на $117 300.

Технічна мета такої формації — близько $127 500, якщо покупці зможуть упевнено прорватися вище опору. Ціль вираховується за глибиною моделі й додається до рівня пробою.

RSI Біткоїна тим часом розвернувся вгору із нейтральної зони, що сигналізує про повернення імпульсу на бік биків.

Подолання діапазону $118 000–$119 000, де зосереджено майже $8 млрд у відкритих шортах, стало додатковим підтвердженням пробою та збільшить імовірність досягнення цілі в $127 500.

Цікаве по темі: Скільки вкрали криптохакери у III кварталі 2025 року — Finbold

Симетричний трикутник вказує на $137 000

BTC також торгується всередині великої формації симетричного трикутника.

Структура з низкою нижчих максимумів і вищих мінімумів зазвичай завершується різким проривом, коли ціна стискається до вершини.

Висота трикутника задає орієнтир біля $137 000 — це понад 18% зростання від поточних рівнів. Ціль майже співпадає з рівнем Фібоначчі 1,618 у районі $134 700.

BTC ще не досяг піку

Біткоїн досі нижче «перегрітого» рівня ризику, що означає потенціал для подальшого зростання, перш ніж короткострокові трейдери почнуть масово фіксувати прибуток.

За моделлю Short-Term Holder Cost Basis середня ціна купівлі становить близько $102 900 (дані Glassnode).

Модель визначає $122 000 як перший значний бар’єр, а $138 000 — як перегріту зону, де у минулих циклах часто починалися корекції.

Інакше кажучи, якщо нинішній Pump-tober продовжиться, наступне випробування — це $122 000, а $138 000 може стати потенційною стелею перед черговою паузою на ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна

Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot

Чи зможе XRP втримати ціну й відновити зростання в жовтні

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
BlackRock придбав ці дві криптовалюти на $600 млн 03.10.2025

BlackRock придбав ці дві криптовалюти на $600 млн
Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин 01.10.2025

Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин
Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна 01.10.2025

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна
Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot 01.10.2025

Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot
Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі 30.09.2025

Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі
Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки 29.09.2025

Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  19:30

Усі валюти стануть стейблкоїнами до 2030 року — співзасновник Tether

 Сьогодні  18:30

Український ринок капіталу наближається до стандартів ЄС — НКЦПФР

 Сьогодні  17:30

BlackRock придбав ці дві криптовалюти на $600 млн

 Сьогодні  16:30

Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка

 Сьогодні  15:30

4 криптоакції, на які варто звернути увагу у жовтні

 Сьогодні  13:30

Скільки ФОПів закрилися у 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  12:30

Уряд оновив перелік сервісів у ЦНАПах

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.