Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні

Біткоїн закрив вересень зростанням на 5,35%. Історично «зелені» вересні часто ставали прологом до Pump-tober — жовтня з різким зростанням. Чи повториться історія з новим потужним стрибком у жовтні?

Подвійне дно сигналізує ціль $127 000

На денному графіку Біткоїн формує класичний патерн «подвійне дно» — бичачу модель розвороту, що виникає, коли ціна двічі відбивається від однакової зони підтримки та пробиває рівень вище.

У випадку BTC обидва просідання з’явилися поблизу $113 000, тоді як «лінія шиї» розташована на $117 300.

Технічна мета такої формації — близько $127 500, якщо покупці зможуть упевнено прорватися вище опору. Ціль вираховується за глибиною моделі й додається до рівня пробою.

RSI Біткоїна тим часом розвернувся вгору із нейтральної зони, що сигналізує про повернення імпульсу на бік биків.

Подолання діапазону $118 000–$119 000, де зосереджено майже $8 млрд у відкритих шортах, стало додатковим підтвердженням пробою та збільшить імовірність досягнення цілі в $127 500.

Симетричний трикутник вказує на $137 000

BTC також торгується всередині великої формації симетричного трикутника.

Структура з низкою нижчих максимумів і вищих мінімумів зазвичай завершується різким проривом, коли ціна стискається до вершини.

Висота трикутника задає орієнтир біля $137 000 — це понад 18% зростання від поточних рівнів. Ціль майже співпадає з рівнем Фібоначчі 1,618 у районі $134 700.

BTC ще не досяг піку

Біткоїн досі нижче «перегрітого» рівня ризику, що означає потенціал для подальшого зростання, перш ніж короткострокові трейдери почнуть масово фіксувати прибуток.

За моделлю Short-Term Holder Cost Basis середня ціна купівлі становить близько $102 900 (дані Glassnode).

Модель визначає $122 000 як перший значний бар’єр, а $138 000 — як перегріту зону, де у минулих циклах часто починалися корекції.

Інакше кажучи, якщо нинішній Pump-tober продовжиться, наступне випробування — це $122 000, а $138 000 може стати потенційною стелею перед черговою паузою на ринку.

