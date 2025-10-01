close-btn
Скільки вкрали криптохакери у III кварталі 2025 року — Finbold

01.10.2025 20:30
Ольга Деркач

Криптовалютний ринок зазнав збитків на $306,7 млн від хакерських атак у третьому кварталі 2025 року, свідчить Q3 2025 Cryptocurrency Market Report від Finbold



Фото: unsplash.com, pngwing.com

Дані, зібрані на основі дослідження Finbold та статистики компанії SlowMist, яка спеціалізується на безпеці блокчейнів, показують: попри загальне зменшення кількості атак, біржі та протоколи залишаються вразливими.

Основні інциденти кварталу

На відміну від першого кварталу, коли ринок сколихнула рекордна крадіжка $1,5 млрд із біржі Bybit, у третьому кварталі ситуацію визначила серія середніх за масштабом атак. Найбільшою стала кібератака на турецьку біржу BtcTurk, унаслідок якої зникло $54 млн. Метод злому досі не розкривається.

Серед інших випадків:

  • $44,2 млн вкрадено з CoinDCX через вразливість у системі безпеки;
  • $42 млн виведено з GMX завдяки експлойту повторного входу;
  • $41,5 млн втрачено на SwissBorg через помилку стороннього сервісу;
  • $27 млн викрадено з BigONE унаслідок атаки на ланцюг постачання.

Разом ці події фактично й сформували увесь квартальний обсяг втрат.

Цікаве по темі: Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot

Скільки вкрадено у 2025 році

Загальна сума викрадених коштів у січні–вересні 2025 року досягла $2,55 млрд. Це робить 2025-й одним із найзбитковіших років для цифрових активів:

  • у І кварталі втрати становили $1,77 млрд (переважно через атаку на Bybit);
  • у ІІ кварталі сума скоротилася до $465 млн;
  • у ІІІ кварталі — ще нижче, до $307 млн.

Така динаміка може свідчити про покращення систем захисту, проте експерти застерігають: злочинці тепер зосереджуються на більш цільових атаках, а офіційна статистика може бути заниженою через затримки у звітуванні.

Прогноз на IV квартал

Відсутність мільярдних зломів у третьому кварталі може створювати ілюзію стабільності. Насправді ж біржі та протоколи залишаються уразливими: будь-яка помилка може обернутися сотнями мільйонів доларів збитків за лічені години.

Ключовим питанням IV кварталу буде те, чи вдасться індустрії утримати тенденцію до зменшення втрат, чи ж новий масштабний інцидент знову зламає цю траєкторію.

Джерело: Finbold.

