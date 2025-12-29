Економіст попередив про ризик різкої корекції на ринках

Економіст Генрік Зеберг вважає, що зростання акцій та інших ризикових активів зайшло надто далеко і не підкріплене станом економіки. На його думку, ринки наближаються до фінальної фази «перегріву», після якої можлива різка корекція

За словами Зеберга, зростання акцій та інших ризикових активів досягає нестійких крайніх значень у той час, як базовий економічний фундамент продовжує слабшати. Про це він написав у дописі на Substack 29 грудня.

Він стверджує, що нинішня ринкова ейфорія бере початок у політиках після кризи 2008 року, коли центральні банки знизили відсоткові ставки до нуля та запустили масштабні програми кількісного пом’якшення.

«Ринки сягають запаморочливих висот, але це тимчасово. Акції злітають до рекордних рівнів, інвестори святкують прибутки на папері, а фінальна фаза «кульмінаційного злету» в ризикових активах здається невідворотною. Однак ця ейфорія тримається на ілюзії — міражі процвітання, підживленому кредитами», — сказав Зеберг.

Отже, потік дешевого кредиту роздув ціни на акції, облігації, нерухомість, а згодом і на криптовалюти, тоді як продуктивність, зарплати та реальне економічне зростання відставали, формуючи, як він це описує, ілюзію процвітання.

Дисбаланс особливо помітний на ринках США. Від мінімумів 2009 року індекс S&P 500 підскочив більш ніж на 900%, суттєво випереджаючи економічне зростання.

Він звернув увагу, що ціни на житло піднялися вище докризових пікових рівнів «бульбашки», спекулятивні технологічні компанії отримують завищені оцінки попри слабкі прибутки, а до 2025 року загальна капіталізація фондового ринку США піднялася вище 225% ВВП, перевищивши піки, зафіксовані у 1929 та 2000 роках.

Зеберг охарактеризував ралі як фінальну стадію бичачого ринку, підживленого кредитом, вказавши на майже вертикальне зростання акцій після спаду 2022 року як на класичний пізньоцикловий стрибок, позначений панічними покупками та згасанням імпульсу.

Він також підкреслив, що поширена віра в те, що центральні банки і надалі захищатимуть ринки, є серйозним ризиком.

Роки втручань Федеральної резервної системи та інших центральних банків породили самозаспокоєність, заохотили надмірне використання кредитного плеча та послабили дисципліну управління ризиком, продовживши цикл і водночас посиливши потенційні втрати.

За матеріалами finbold.com.