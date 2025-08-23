6 галузей, які вже перебувають у рецесії

Близько третини економічних секторів США вже перебувають у стані рецесії, стверджує головний економіст Moody’s Analytics Марк Занді

За його словами, ці галузі застигли на місці або скорочуються, що підкреслює високі ризики рецесії.

«Третина галузей економіки в рецесії, третина — ледве тримається на плаву, і третина — зростає. Саме тому загроза рецесії така серйозна», — пояснив Занді.

Він поділив економіку на три категорії: зростаючі галузі, ті, що не демонструють змін, і ті, що вже в рецесії. Шість секторів, які Занді відніс до останньої категорії, забезпечують майже п’яту частину ВВП США.

Виробництво, з часткою доданої вартості у 10,2%, є найбільшим сектором у спаді, за яким ідуть транспорт і дистрибуція — 9,4%. Будівництво, що забезпечує 4,6%, також перейшло в негативну фазу. Менші, але все ж помітні скорочення спостерігаються у федеральному уряді (3,7%), гірничодобувній промисловості (1,4%) та сільському господарстві (0,9%).

Чому виникла рецесія в цих галузях

За словами Занді, тиск політики та торгівлі — зростання мит, жорсткіші правила імміграції, скорочення бюджету — негативно впливають на виробництво, логістику та будівництво, які особливо чутливі до вартості праці, глобального попиту та державних витрат.

Галузі, що все ще ростуть

Водночас охорона здоров’я, місцеве самоврядування та технологічний сектор залишаються у фазі зростання. Нерухомість, яка становить 14,1% економіки, також демонструє помірне зростання, головним чином завдяки орендній платі за житло, що свідчить про певну стійкість попри загальне послаблення.

Занді визнав, що його розподіл галузей певною мірою суб’єктивний, особливо щодо технологій. Водночас він застеріг, що економіка балансує на межі. Будь-яке «перетікання» проблем у зростаючі сектори може швидко втягнути економіку в повноцінну рецесію.

Раніше експерт уже заявляв, що економіка США перебуває «на межі рецесії», хоча формально ще не вступила в неї. Як ключовий показник він називав динаміку зайнятості.

У липні понад 53% галузей скоротили робочі місця, і лише сфера охорони здоров’я показала відчутне зростання. Історично така широка втрата робочих місць завжди супроводжувала рецесії.

