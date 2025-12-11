close-btn
Федеральна резервна система США знизила ставку

11.12.2025 16:00
Ольга Деркач

Федеральна резервна система (ФРС) США 10 грудня втретє за рік знизила відсоткову ставку на чверть відсоткового пункту, одночасно прогнозуючи ще одне зниження у 2026 році

Фото: wikipedia.org

Центробанк у результаті розділеного голосування скоротив свою базову ставку до діапазону 3,5–3,75%.

Рішення викликало заперечення. Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джефф Шмід та президент ФРБ Чикаго Остін Ґулсбі віддали перевагу збереженню ставки без змін. З іншого боку, член Ради керуючих ФРС Стівен Міран наполягав на зниженні ставки одразу на пів відсоткового пункту. Це перший випадок із 2019 року, коли троє посадовців ФРС виступають проти ухваленого рішення.

ФРС завершує рік на тлі послаблення ринку праці та інфляції, що все ще приблизно на один відсотковий пункт перевищує цільовий рівень центробанку у 2%.

На пресконференції після засідання голова ФРС Джером Павелл назвав ситуацію «складною».

«Усі погоджуються, що інфляція надто висока і що ми хочемо, аби вона знизилася, та всі погоджуються, що ринок праці послабшав і що зберігаються додаткові ризики», — сказав він.

Після трьох знижень у 2025 році загальним обсягом на 0,75 в.п. прогнози на 2026 рік є стриманішими. Посадовці ФРС очікують ще одного зниження ставки наступного року — стільки ж, скільки вони прогнозували у вересні.

Цікаве по темі: Revolut хоче купити банк у США заради ліцензії

«Розглядаючи масштаб та часові рамки подальших коригувань цільового діапазону ставки федеральних фондів, Комітет уважно оцінюватиме нові дані, зміну прогнозів та баланс ризиків», — йдеться в заяві за підсумками засідання.

Слова «масштаб та часові рамки», які вже використовувалися раніше цього року, знову повернули до заяви. Це підкреслює обережність, з якою ФРС підходитиме до майбутніх рішень щодо зниження ставок.

Водночас ці рішення ухвалюватимуться на тлі суттєвих внутрішніх розбіжностей.

Шестеро членів ФРС віддали б перевагу тому, щоб не знижувати ставки 10 грудня. Щодо наступного року, семеро вважають, що у 2026 році взагалі не потрібно жодних знижень, а троє вважають, що нинішній рівень базової ставки вже є нижчим за необхідний. Четверо членів прогнозують одне зниження, четверо — два зниження, двоє — три зниження, один — чотири зниження, ще один — шість знижень.

Чиновники також підвищили прогноз зростання економіки на наступний рік, очікуючи подальшого зниження інфляції та незначного скорочення рівня безробіття.

Джерело: Yahoo!Finance.

