Revolut хоче купити банк у США заради ліцензії

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut вивчає можливість придбання американського банку з національною ліцензією, щоб спростити та пришвидшити вихід на найбільший банківський ринок світу

Мета такого кроку — масштабувати кредитний бізнес. Як повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела, йдеться про купівлю невеликого банку, який уже має національну банківську ліцензію. Такий крок дозволив би Revolut отримати банківську ліцензію значно швидше, ніж через стандартну процедуру подання заявки.

Для європейських фінтех-компаній США залишаються стратегічно важливим ринком із широкою клієнтською базою та великим обсягом депозитів — особливо в умовах, коли зростання в основних регіонах сповільнюється.

Сьогодні Revolut обслуговує 60 мільйонів користувачів у всьому світі й має банківські ліцензії в Литві та Мексиці. Водночас у Великій Британії компанія все ще обмежена у діяльності — навіть попри умовне схвалення ліцензії минулого року, кредитування можливе лише в обмеженому форматі в межах так званої фази «мобілізації», поки вдосконалюються комплаєнс-процеси.

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Згідно з FT, компанія також розглядає інші варіанти виходу на американський ринок — зокрема, подання прямої заявки на отримання ліцензії в США. Крім того, Revolut веде переговори про залучення $1 млрд інвестицій, що може підняти її оцінку до близько $65 млрд. Частина коштів буде спрямована на глобальну експансію.

Нещодавно компанія придбала Cetelem Bank в Аргентині й вивчає подібні угоди на Близькому Сході.

Заснований у 2015 році в Лондоні, Revolut давно позиціонує себе як один з найамбіційніших цифрових банків світу.

Нагадаємо, що Revolut планує найближчим часом представити фінансового помічника, що працює на штучному інтелекті (ШІ). Наразі компанія ще тестує цю технологію, але запуск уже близько.

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Джерело: IMGlobalWealth.