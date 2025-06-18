Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника

Компанія Revolut планує найближчим часом представити фінансового помічника, що працює на штучному інтелекті (ШІ)
Про це розповіла генеральна директорка Revolut у Великій Британії Франческа Карлесі. За її словами, наразі компанія ще тестує цю технологію, але запуск уже близько.
Використання інструментів ШІ для допомоги клієнтам у керуванні фінансами — один із головних пріоритетів Revolut на 2025 рік.
Карлесі також зазначила, що жорстка конкуренція стимулює розвиток фінтех-сектору та призводить до зближення нових гравців із традиційними банками.
«Фінтех уже не про маленькі стартапи, які щось пробують. Сьогодні є великі фінтех-компанії та масштабні проєкти, що працюють на рівних зі старими гравцями ринку», — наголосила вона.
Revolut демонструє стрімке зростання: у 2023 році кількість клієнтів перевищила показники HSBC Holdings Plc і сягнула 52,5 млн. Це дозволило компанії збільшити річний дохід на 72% — до £3,1 млрд ($4 млрд) — і водночас підвищити прибутковість.
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У найближчі місяці Revolut планує ще більше розширити свою присутність у Великій Британії та отримати статус повноцінного банку. До кінця року в британському підрозділі компанії працюватимуть 200 банківських спеціалістів.
За словами Карлесі, після Brexit регулювання фінансових послуг у Великій Британії та Європі почало суттєво розходитися.
«Це, на мою думку, шкідливо. Було б добре зберегти хоча б часткову уніфікацію», — сказала вона.
Зокрема, тепер неможливо просто «скопіювати й вставити» успішну британську стратегію для європейських ринків — особливо в таких сферах, як стейблкоїни, криптовалюти чи боротьба з шахрайством.
Минулого місяця Revolut оголосила про інвестиції в розмірі €1 млрд у Франції, подання заявки на отримання місцевої банківської ліцензії, створення західноєвропейської штаб-квартири в Парижі та намір найняти щонайменше 200 працівників протягом трьох років.
Компанія також активно розширюється на глобальному рівні: зараз у процесі — 10 заявок на банківські ліцензії в різних країнах. Водночас головний офіс Revolut залишається в Лондоні.
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Джерело: Bloomberg.