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Revolut відновить надання криптопослуг в США

02.06.2025 12:30
Ольга Деркач
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Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut оголосив про плани відновити свої криптовалютні послуги в США

Revolut відновить надання криптопослуг в США

Revolut відновить надання криптопослуг в США Фото: freepik.com

Відновлення послуг підкреслює стратегічну орієнтацію Revolut на розширення своєї присутності в швидкозростаючому секторі децентралізованих фінансів (DeFi), що відображає загальну тенденцію в галузі до створення інтегрованих фінансових екосистем.

Мазен Ель-Джунді, який керує криптовалютними ініціативами Revolut, заявив, що компанія відновить свої послуги з криптовалютами в США. Цей крок відповідає поточній стратегії Revolut щодо поєднання традиційних фінансів з Web3 шляхом формування стратегічних партнерств у галузі та вдосконалення своєї продуктової лінійки.

Зміни включають очікуване впровадження Біткоїна та Ethereum, активів, які раніше пропонувала Revolut. Однак офіційний перелік активів залишається неопублікованим. Цей крок підкреслює намір Revolut скористатися зростаючим попитом на послуги у сфері криптовалют на ринку США.

Ель-Джунді підкреслив стратегічне значення точних ринкових даних для просування ініціатив DeFi. Партнерство з Pyth Network вважається важливою віхою у зусиллях Revolut з модернізації фінансових послуг.

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«Наше партнерство з Pyth є важливою віхою на шляху Revolut до модернізації фінансів. У міру того, як DeFi продовжує набирати обертів, позиція Pyth як основи галузі допоможе Revolut скористатися цією трансформацією», — сказав Ель-Джунді.

Дослідницька команда Coincu припускає, що вихід Revolut на ринок США може спричинити посилення конкуренції в сфері криптовалютних послуг. Цей стратегічний крок може стимулювати як регуляторну увагу, так і технологічні досягнення, спрямовані на завоювання більшої частки ринку роздрібних інвестицій.

Попередні розширення Revolut в таких регіонах, як ЄС і Великобританія, зазвичай призводили до поступового зростання кількості користувачів, але не мали прямого впливу на ціни основних активів.

За даними CoinMarketCap, Біткоїн (BTC) на момент написання торгується на рівні $105 816 із ринковою капіталізацією $2,10 трлн.

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Джерело: Coincu.

Рубрики: FinTechКриптовалютиСвітНовиниТехнологіїСША
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