Revolut виходить на мобільний ринок

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut вривається в телекомунікаційну галузь із запуском щомісячних мобільних планів у Великобританії та Німеччині

Нова послуга обіцяє необмежену кількість повідомлень, дзвінків та даних без довгострокових контрактів, з роумінгом у певних регіонах.

Revolut буде оператором мобільної віртуальної мережі (MVNO), а не оператором мобільного зв’язку (MNO). Як MVNO, він буде орендувати мережеві потужності.

У своєму дописі на LinkedIn Хаді Насралла, директор GM Telco & Retail в Revolut, пояснює: «Ми розглядаємо це як другу фазу нашого оригінального продукту eSim, який був запущений у квітні минулого року і отримав мільйони активацій. Нарешті, як ми повідомляли минулого тижня в нашому річному звіті, у 2024 році ми отримали 27 мільйонів завантажень, ставши фінансовим додатком номер 1 в Європі. Ми зосереджені на тому, щоб досягти 100 мільйонів щоденних активних клієнтів у 100 країнах, і телекомунікаційні компанії будуть лише невеликою частиною цього».

Мотивація виходу Revolut на ринок телекомунікацій ґрунтується на прагненні кинути виклик статусу кво. На думку компанії, споживачі занадто часто стикаються з несподіваними змінами, особливо в роумінгу або під час подорожей, або ж зв’язані негнучкими контрактами.

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Компанія хоче створити безперебійний цифровий досвід, інтегрувавши мобільні плани в існуючу екосистему застосунків. Ця стратегія віддзеркалює ширшу тенденцію у фінтех-індустрії, коли організації розширюють свої екосистеми, щоб перетворитися на мультисервісні платформи.

Плани Revolut пропонуватимуть необмежену кількість повідомлень, дзвінків та даних. Не буде ніяких фіксованих контрактних зобов’язань. Клієнти з Великобританії отримають доступ до 20 ГБ роумінгу в США та ЄС, а клієнти з Німеччини – до 40 ГБ роумінгу в ЄС. Плани для клієнтів з ЄС, які відвідують Великобританію, ще не оголошені.

Клієнти можуть керувати послугою за допомогою застосунку Revolut і отримувати бали лояльності. Клієнти можуть зареєструватися заздалегідь, приєднавшись до списку очікування. Вступний внесок за користування Revolut становитиме 12,50 фунтів стерлінгів/євро на місяць.

«Пропозиції мобільного зв’язку дозріли для підриву. Традиційні провайдери мають приховані платежі, болісний досвід та застарілий UX. Ми вирішуємо всі три проблеми за допомогою технологічного, прозорого, ціннісного продукту», — сказав Хаді.

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Джерело: Fintech Magazine.