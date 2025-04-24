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Названо, скільки заробив Revolut у 2024 році

24.04.2025 13:30
Ольга Деркач
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2024 рік став знаковим для британської фінтех-компанії з українським корінням Revolut. Компанія досягла рекордного прибутку до оподаткування у $1,4 млрд, а чистий прибуток зріс до $1 млрд — на 133% більше, ніж роком раніше. Рентабельність за чистим прибутком також зросла — з 19% до 26%

Названо, скільки заробив Revolut у 2024 році

Названо, скільки заробив Revolut у 2024 році Фото: pexels.com

Ключовим драйвером такого успіху стало зростання доходів на 72% — до $4 млрд. Компанія зафіксувала зростання у всіх напрямках: дохід від карткових платежів збільшився на 43%, прибутки від інвестиційних сервісів — на 298%, а надходження від підписок — на 74%. Обсяг клієнтських коштів на рахунках сягнув $38 млрд (+66%), що свідчить про підвищену довіру до сервісу.

У 2024 році Revolut додав майже 15 млн нових користувачів, збільшивши клієнтську базу до 52,5 млн. Активність користувачів також зросла: обсяги транзакцій перевищили $1,3 трлн, а кількість активних бізнес-клієнтів зросла на 56%.

Компанія зміцнила свої позиції в Європі, ставши найзавантажуванішим фінансовим застосунком у 19 країнах.

«2024 рік став знаковим для Revolut. Ми не тільки прискорили зростання кількості наших клієнтів, вітаючи майже 15 мільйонів нових користувачів по всьому світу, але, що дуже важливо, ми також побачили, що клієнти стали глибше взаємодіяти з нами, використовуючи ширший спектр наших послуг як у роздрібній пропозиції, так і в Revolut Business. Ця потужна комбінація безпосередньо сприяла нашому рекордному зростанню, а наша операційна модель, заснована на технологіях, забезпечила рекордну прибутковість», — сказав Нік Сторонський, генеральний директор Revolut.

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Revolut також інвестував у розвиток інфраструктури: розширив можливості core banking, запустив криптобіржу Revolut X, оновив застосунок Revolut Invest, та посилив кредитну лінійку. Значну увагу приділено безпеці — у 2024 році компанія запобігла шахрайству на понад $800 млн.

Попри масштаб, проникнення на ключових ринках поки що становить лише 15%, що відкриває широкі можливості для подальшого зростання.

У 2025 році Revolut планує запустити банк у Великій Британії, а також вийти на нові ринки, зокрема в Мексиці, Бразилії та Індії. Компанія готується до масштабного міжнародного ліцензування й виходу на ринки Азії та Америки. Серед нових продуктів — іпотечне кредитування, eSIM-карти, вдосконалені програми лояльності та подальше розширення інвестиційних сервісів.

Кінцева мета — 100 млн активних клієнтів у 100 країнах.

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Джерело: Revolut.

Рубрики: FinTechГрошіСвітНовини
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