close-btn
PaySpaceMagazine

Стартап ексспівробітників Revolut співпрацюватиме з Mastercard

17.04.2025 12:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Стартап Bleap, заснований колишніми співробітниками Revolut Жоао Алвесом і Гільєрме Гомесом співпрацюватиме з Mastercard для популяризації стейблкоїнів

Стартап ексспівробітників Revolut співпрацюватиме з Mastercard

Стартап ексспівробітників Revolut співпрацюватиме з Mastercard Фото: chatgpt.com

Bleap працює в бета-режимі з грудня, пропонуючи спрощений доступ до прибутковості DeFi, мультивалютні рахунки, функції торгівлі та обміну, нульову комісію за купівлю або продаж стейблкоїнів і дебетову картку з 2% кешбеку.

Компанія стверджує, що за перші чотири місяці роботи вона обробила транзакцій на суму $5 млн.

Партнерство з Mastercard дозволяє власникам карток витрачати стейблкоїни шляхом конвертації криптовалюти у фіатну валюту в більш ніж 150 мільйонах торгових точок по всьому світу.

«Технологія Bleap дозволяє витрачати стейблкоїни безпосередньо в мережі — без конвертації або посередників — безперешкодно інтегруючи блокчейн-активи з глобальною платіжною мережею Mastercard. Ця інновація дозволить мільйонам гаманців, що зберігають власні кошти, без особливих зусиль підключатися до традиційних фінансових систем, не вимагаючи подальшої інтеграції», — заявив Алвес.

Цікаве по темі: Український стартап залучив $5,4 млн фінансування

За його словами, співпраця спочатку буде зосереджена на запуску в Європі, а потім пошириться на Латинську Америку, де попит на альтернативні фінансові рішення прискорено зростає.

«Цифрові валюти є важливою частиною світової економіки, тому важливо допомогти людям і бізнесу прийняти їх, спростивши способи їх використання. Наша програма карток Web3 допомагає таким партнерам, як Bleap, використовувати силу стейблкоінів для відкриття нових рівнів доступності, дозволяючи споживачам зручно та безпечно витрачати свої цифрові активи будь-де, де приймають картки Mastercard», — сказав виконавчий віце-президент з питань глобального партнерства Mastercard Скот Абрамс.

Нагадаємо, що 15 технологічних компаній отримали грант у розмірі $525 тис. на розвиток інновацій від Українського фонду стартапів та UMAEF.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

SID Venture Partners інвестував в україно-американський стартап

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі

Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні

Джерело: Finextra.

Рубрики: СтартапиFinTechMasterсardСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Український стартап залучив $5,4 млн фінансування 17.04.2025

Український стартап залучив $5,4 млн фінансування
15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій 17.04.2025

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій
SID Venture Partners інвестував в україно-американський стартап 16.04.2025

SID Venture Partners інвестував в україно-американський стартап
Стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі 16.04.2025

Стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі
16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі 15.04.2025

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі
Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні 12.04.2025

Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  13:00

Біткоїн-кити купують «як ніколи раніше» — аналітик

 Сьогодні  12:00

Стартап ексспівробітників Revolut співпрацюватиме з Mastercard

 Сьогодні  11:00

Український стартап залучив $5,4 млн фінансування

 Сьогодні  10:00

ПУМБ — лідер у 3 номінаціях ренкінгу Digital banking 2025 від SME Banking Agency

 Сьогодні  10:00

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій

 16.04.2025  20:00

НБУ презентував нову памʼятну монету

 16.04.2025  19:00

4 криптовалюти з високим рівнем конфіденційності

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber