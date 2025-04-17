Стартап ексспівробітників Revolut співпрацюватиме з Mastercard

Стартап Bleap, заснований колишніми співробітниками Revolut Жоао Алвесом і Гільєрме Гомесом співпрацюватиме з Mastercard для популяризації стейблкоїнів

Bleap працює в бета-режимі з грудня, пропонуючи спрощений доступ до прибутковості DeFi, мультивалютні рахунки, функції торгівлі та обміну, нульову комісію за купівлю або продаж стейблкоїнів і дебетову картку з 2% кешбеку.

Компанія стверджує, що за перші чотири місяці роботи вона обробила транзакцій на суму $5 млн.

Партнерство з Mastercard дозволяє власникам карток витрачати стейблкоїни шляхом конвертації криптовалюти у фіатну валюту в більш ніж 150 мільйонах торгових точок по всьому світу.

«Технологія Bleap дозволяє витрачати стейблкоїни безпосередньо в мережі — без конвертації або посередників — безперешкодно інтегруючи блокчейн-активи з глобальною платіжною мережею Mastercard. Ця інновація дозволить мільйонам гаманців, що зберігають власні кошти, без особливих зусиль підключатися до традиційних фінансових систем, не вимагаючи подальшої інтеграції», — заявив Алвес.

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За його словами, співпраця спочатку буде зосереджена на запуску в Європі, а потім пошириться на Латинську Америку, де попит на альтернативні фінансові рішення прискорено зростає.

«Цифрові валюти є важливою частиною світової економіки, тому важливо допомогти людям і бізнесу прийняти їх, спростивши способи їх використання. Наша програма карток Web3 допомагає таким партнерам, як Bleap, використовувати силу стейблкоінів для відкриття нових рівнів доступності, дозволяючи споживачам зручно та безпечно витрачати свої цифрові активи будь-де, де приймають картки Mastercard», — сказав виконавчий віце-президент з питань глобального партнерства Mastercard Скот Абрамс.

Нагадаємо, що 15 технологічних компаній отримали грант у розмірі $525 тис. на розвиток інновацій від Українського фонду стартапів та UMAEF.

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Джерело: Finextra.