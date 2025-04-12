Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні

Американський стартап Praxis, що фінансується інвесторами з Кремнієвої долини, шукає щонайменше 10 000 акрів (40,5 квадратних кілометрів) землі у світі для побудови свого першого міста

Співзасновник і головний виконавчий директор Драйден Браун заявив, що він відвідає Нуук у Гренландії, Буенос-Айрес, Рим, Афіни, Окленд, Марракеш, Токіо, Київ і столицю Домініканської Республіки Санто-Домінго в рамках «світового турне», яке розпочнеться 1 травня і триватиме до відкриття обраного місця в кінці 2025 року.

29-річний Браун зібрав близько $500 млн від інвесторів, щоб допомогти створити місто, яке запропонує управління на основі штучного інтелекту (ШІ), середовище, яке прискорить технологічні дослідження, і сприятливе трудове законодавство.

Після того, як буде оголошено місце розташування та забезпечено підтримку приймаючої країни, Praxis відправить невелику делегацію прихильників, які переїдуть у 250-1000 модульних будинків. Зрештою, за проєктом Zaha Hadid Architects буде побудоване велике місто, згідно з рекламними матеріалами Praxis.

Praxis є частиною руху до спільнот, заснованих на ідеї «мережевої держави» — терміну, який запропонував інвестор Баладжі Шрінівасан, який припустив, що ідеологічно згуртовані онлайн-групи можуть еволюціонувати до заселення власних самоврядних територій.

Технологічний варіант спеціальних економічних зон, де приватні суб’єкти укладають угоди про розвиток територій, управління якими відрізняється від управління приймаючої країни, став популярним серед технологічних підприємців, які прагнуть уникнути обтяжливого, на їхню думку, регулювання та податкового режиму.

Серед інвесторів компанії — криптовалютна компанія GEM Digital, Apollo Projects Сема Альтмана, Pronomos Capital — венчурний фонд Пітера Тіля, який інвестує в чартерні міста, а також венчурні компанії Bedrock, Paradigm, Winklevoss Capital і Day One Ventures.

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Компанія називає себе суверенною мережею, оскільки це віртуальна спільнота зі «спільною культурою». Praxis заявила, що зацікавлена в більш легкому регулюванні, яке допомогло б її членам просувати дослідження в галузі штучного інтелекту, біотехнологій, енергетики, криптовалют і передового виробництва.

Спеціальні економічні зони в стилі технологічної утопії були сприйняті неоднозначно. Хоча деякі уряди в Африці, Азії та Латинській Америці погодилися укласти ці угоди, сподіваючись, що новий технологічний хаб може стимулювати економіку їхніх країн, спеціальні економічні зони також піддаються ризику при зміні політичних вітрів.

Проспера, спеціальна економічна зона в Гондурасі, яку підтримує партія «Прономос» і яка стала осередком нетрадиційних методів лікування довголіття, наразі втягнута в юридичну суперечку з урядом. Законодавці скасували закон попередньої адміністрації, на якому ґрунтувалося існування міста.

Щоб запобігти подібній ситуації, Браун сказав, що останні кілька років він витратив на налагодження зв’язків з урядами, місцевими адміністраціями та девелоперами в цільових країнах. За словами Брауна, місцевим жителям буде дозволено відвідувати місто, працювати в ньому і, можливо, переїжджати до нього.

На своєму сайті Praxis повідомляє, що понад 87 000 людей подали заявки на отримання статусу громадян — або «праксіанців» — заповнивши коротку онлайн-форму, в якій просять вказати свої профілі в LinkedIn та Instagram.

Браун зазначив, що багато з потенційних мешканців Праксісу — це засновники технологій та працівники з Кремнієвої долини, які прагнуть займатися інноваціями в менш зарегульованому середовищі. На думку Брауна, створення цих високотехнологічних хабів та потенційні позитивні наслідки у вигляді технологічного прогресу та нових робочих місць стимулюватимуть уряди вітати Праксіс.

«Ми збираємося залучити надзвичайно талановитих людей, ми збираємося створити висококваліфіковані, високооплачувані робочі місця, — сказав він. — Ми побудуємо корисну інфраструктуру для місцевої громади».

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Джерело: Bloomberg.