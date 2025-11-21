Де в Україні відкривають найбільше ФОПів

Третій квартал 2025 року приніс відчутне суттєве зростання реєстрацій малого бізнесу в Україні

Команда YouControl.Market дослідила, що кількість нових реєстрацій фізичних осіб-підприємців (ФОП) значно зросла та відчутно перевищила кількість припинень. Попри виклики повномасштабної війни ринок демонструє цікаві тенденції у розрізі секторів, регіонів та гендеру.

Головні інсайти дослідження:

У третьому кварталі 2025 року зареєстровано 77,4 тис. нових ФОП, що на 22% більше, ніж у другому кварталі, та на 38% більше, ніж рік тому. Це найвищий квартальний показник реєстрацій щонайменше за останні два роки.

Припинень ФОП залишилося майже стільки ж, скільки в минулому кварталі – близько 52,2 тис. (на 0,4% менше, ніж у другому кварталі). Таким чином, на кожні 100 реєстрацій припало лише 67 припинень, що забезпечило значний чистий приріст підприємців.

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Секторальні тренди показують приріст в окремих галузях: нові ФОП активно реєструвались у сферах роздрібної торгівлі, ІТ, транспортних послуг, а також спостерігався сплеск інтересу до нішевих видів діяльності (від кур’єрських послуг до технічних досліджень).

Регіональний зріз підтверджує традиційну концентрацію бізнес-активності у найбільших центрах. Київ утримує лідерство за кількістю нових реєстрацій ФОП (понад 10 тис. за квартал), далі йдуть Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська та Одеська області – разом ці шість регіонів забезпечили майже половину всіх реєстрацій.

Гендерний баланс серед підприємців дещо змістився. Жінки як і раніше реєструють більше ФОП, проте їх частка серед нових ФОП за рік знизилася з 64% до 61%. Натомість серед тих, хто припинив діяльність, жінки тепер переважають (53% проти 47% чоловіків), хоча роком раніше ситуація була протилежною.

