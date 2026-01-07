Український синдикат Toloka.vc інвестував у британську компанію

Український венчурний синдикат Toloka.vc вклав 186 000 фунтів ($250 тис.) у британську GIN e-bikes — компанію, що розвиває сервіс оренди електровелосипедів за підпискою під брендом Pluto

Фінансування оформлене як кредит строком на два роки під 12% річних. Позика забезпечена активами GIN e-bikes — зокрема парком електровелосипедів. Отримані кошти компанія планує спрямувати на придбання 160 нових велосипедів та масштабування підписного сервісу в Лондоні. Ціль на найближчі пів року — вийти на 100 активних користувачів.

У 2024–2025 роках GIN e-bikes змінила підхід: замість direct-to-consumer компанія перейшла до сервісної моделі оренди електровелосипедів за підпискою. У межах Pluto клієнт отримує пакет із щомісячною оплатою, технічним обслуговуванням, аксесуарами та страхуванням.

Після 12 місяців оренди велосипеди продаються на вторинному ринку — це створює додатковий дохід і підсилює економіку моделі. У Toloka.vc зазначають, що пілот Pluto вже довів життєздатність підходу: за 37 активних підписників середній дохід з одного велосипеда з урахуванням оренди та супутніх сервісів сягає близько 158 фунтів ($213) на місяць.

У компанії підраховують, що 100 активних користувачів мають забезпечити річний регулярний дохід на рівні приблизно 200 000 фунтів ($270 тис.). Наступний крок — раунд у 2026 році: GIN e-bikes планує залучити до 1 млн фунтів ($1,4 млн.), щоб збільшити флот до 1000 електровелосипедів і розширити сервісну інфраструктуру в Лондоні.

GIN e-bikes заснували у 2022 році як бренд електровелосипедів у сегменті до 1000 фунтів ($1 350). Після півоту компанія сфокусувалася на підписній моделі, орієнтованій насамперед на кур’єрів і міських користувачів. Такий формат, за логікою бізнесу, дозволяє швидше досягати окупності та формувати стабільний повторюваний дохід.

У Toloka.vc підкреслюють, що інвестиція в GIN e-bikes відповідає стратегії синдикату — вкладати у проєкти з прозорою юніт-економікою, реальним кешфлоу та зрозумілим механізмом масштабування.

Toloka.vc заснували у 2023 році Тарас Кириченко, Ігор Шойфот та Олександр Колб. Синдикат об’єднує понад 1800 інвесторів і вже здійснив 22 інвестиції на суму понад $22,5 млн у технологічні компанії з потенціалом швидкого зростання.

Джерело: Forbes.