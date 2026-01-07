close-btn
PaySpaceMagazine

Український синдикат Toloka.vc інвестував у британську компанію

07.01.2026 11:50
Ольга Деркач

Український венчурний синдикат Toloka.vc вклав 186 000 фунтів ($250 тис.) у британську GIN e-bikes — компанію, що розвиває сервіс оренди електровелосипедів за підпискою під брендом Pluto

Український синдикат Toloka.vc інвестував у британську компанію

Фото: freepik.com

Фінансування оформлене як кредит строком на два роки під 12% річних. Позика забезпечена активами GIN e-bikes — зокрема парком електровелосипедів. Отримані кошти компанія планує спрямувати на придбання 160 нових велосипедів та масштабування підписного сервісу в Лондоні. Ціль на найближчі пів року — вийти на 100 активних користувачів.

У 2024–2025 роках GIN e-bikes змінила підхід: замість direct-to-consumer компанія перейшла до сервісної моделі оренди електровелосипедів за підпискою. У межах Pluto клієнт отримує пакет із щомісячною оплатою, технічним обслуговуванням, аксесуарами та страхуванням.

Після 12 місяців оренди велосипеди продаються на вторинному ринку — це створює додатковий дохід і підсилює економіку моделі. У Toloka.vc зазначають, що пілот Pluto вже довів життєздатність підходу: за 37 активних підписників середній дохід з одного велосипеда з урахуванням оренди та супутніх сервісів сягає близько 158 фунтів ($213) на місяць.

У компанії підраховують, що 100 активних користувачів мають забезпечити річний регулярний дохід на рівні приблизно 200 000 фунтів ($270 тис.). Наступний крок — раунд у 2026 році: GIN e-bikes планує залучити до 1 млн фунтів ($1,4 млн.), щоб збільшити флот до 1000 електровелосипедів і розширити сервісну інфраструктуру в Лондоні.

Цікаве по темі: Скільки українці інвестували в ОВДП у 2025 — підсумки року

GIN e-bikes заснували у 2022 році як бренд електровелосипедів у сегменті до 1000 фунтів ($1 350). Після півоту компанія сфокусувалася на підписній моделі, орієнтованій насамперед на кур’єрів і міських користувачів. Такий формат, за логікою бізнесу, дозволяє швидше досягати окупності та формувати стабільний повторюваний дохід.

У Toloka.vc підкреслюють, що інвестиція в GIN e-bikes відповідає стратегії синдикату — вкладати у проєкти з прозорою юніт-економікою, реальним кешфлоу та зрозумілим механізмом масштабування.

Toloka.vc заснували у 2023 році Тарас Кириченко, Ігор Шойфот та Олександр Колб. Синдикат об’єднує понад 1800 інвесторів і вже здійснив 22 інвестиції на суму понад $22,5 млн у технологічні компанії з потенціалом швидкого зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років

ZAS Ventures інвестував в український стартап

Джерело: Forbes.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено 07.01.2026

Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено
Скільки українці інвестували в ОВДП у 2025 — підсумки року 06.01.2026

Скільки українці інвестували в ОВДП у 2025 — підсумки року
ШІ назвав 2 сектори, які домінуватимуть на ринку акцій у 2026 році 01.01.2026

ШІ назвав 2 сектори, які домінуватимуть на ринку акцій у 2026 році
Trump Media серед головних аутсайдерів року: акції компанії обвалилися 31.12.2025

Trump Media серед головних аутсайдерів року: акції компанії обвалилися
Банківський гігант назвав дату, коли золото може подорожчати до $5 000 30.12.2025

Банківський гігант назвав дату, коли золото може подорожчати до $5 000
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2025 як Воррен Баффет 30.12.2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2025 як Воррен Баффет
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:10

Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено

 Сьогодні  13:30

У застосунку Резерв+ зʼявилася нова функція

 Сьогодні  12:40

Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ

 Сьогодні  11:50

Український синдикат Toloka.vc інвестував у британську компанію

 Сьогодні  11:00

Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

 Сьогодні  10:10

Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року

 06.01.2026  19:30

Vodafone підвищить ціни на деякі тарифи

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.