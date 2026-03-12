Кійосакі розповів, що робити у разі втрат на фондовому ринку

Відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі звернувся до підписників у X з порадою, що робити у разі втрат на фондовому ринку

Роберт Кійосакі заявив, що якщо людина зробила невдалі інвестиції на фондовому ринку, їй варто змінити своїх «вчителів».

Хоча він не сказав цього прямо, автор фактично позиціонував себе як кращого наставника. Він зазначив, що знає багатьох популярних фінансових інфлюенсерів, які втратили значні суми, водночас підкресливши, що сам заробив великі статки.

«Я міг би назвати деяких фінансових рок-зірок YouTube, які втратили багато грошей. Але це було б не круто. І я міг би похвалитися тим, скільки грошей заробив. Але це було б ще менш круто. Якщо ви втратили гроші, можливо, варто знайти кращих учителів», — сказав він.

Чи була б виграшною стратегія інвестування у «портфель Роберта Кійосакі»

Якщо подивитися на останні роки на фінансових ринках, доведеться визнати, що багато з ключових рекомендацій Роберта Кійосакі показали дуже хороші результати.

Передусім відомий автор, мабуть, найбільше асоціюється з Біткоїном — провідною криптовалютою світу.

Станом на момент написання BTC торгується на рівні $69 695. Враховуючи, що Кійосакі вперше рекомендував купувати його ще у 2017 році, простіше було б визначити періоди, коли інвестиції в цей цифровий актив не були прибутковими.

Біткоїн перебував вище позначки $69 695 приблизно з початку листопада 2024 року до початку лютого 2026 року. Це означає, що з приблизно восьми років, протягом яких BTC входив до списку рекомендованих активів Кійосакі, близько шести з половиною років інвестиція була б виграшною.

Схожа ситуація спостерігається і з Ethereum, хоча вона дещо менш сприятлива. Актив більшу частину 2021 року і половину 2022 року, а також майже весь 2024 і 2025 роки торгувався вище своєї поточної ціни — $2 041.

Дорогоцінні метали залишаються головною рекомендацією Роберта Кійосакі на 2026 рік

Інші ключові активи, які рекомендує Роберт Кійосакі, — це дві великі товарні позиції: золото та срібло.

Завдяки стрімкому ралі, яке дорогоцінні метали продемонстрували останніми місяцями, інвестиції за прикладом автора «Багатого тата» фактично були б виграшною ставкою майже в будь-який момент — якщо зробити їх до приблизно лютого 2026 року.

Наприклад, хоча золото зараз торгується нижче свого піку понад $5 400, інвестиція п’ять років тому могла б принести близько 200% прибутку — завдяки зростанню ціни з $1 700 майже до $5 200.

Подібна ситуація спостерігається і зі сріблом. П’ять років тому метал торгувався приблизно по $25, а станом на момент написання його ціна становить $87 — приблизно на 25% нижче за пікові значення біля $117. Це означає, що інвестор міг би отримати близько 248% прибутку.

Джерело: Finbold.