Найбільший обвал фондового ринку в історії неминучий — Кійосакі

Автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі опублікував допис, у якому попередив підписників: на його думку, «гігантський обвал», який він уперше прогнозував понад десять років тому, зараз уже «неминучий»

Зокрема, відомий інвестор нагадав про «Пророцтво багатого тата» 2013 року та тодішній прогноз, що наступний справжній крах фондового ринку буде найгіршим в історії.

Втім, попри тривожний тон допису, Роберт Кійосакі також зізнався, що він «у захваті й не може дочекатися», коли почнеться обвал, адже такі потрясіння, за його словами, — це момент, коли «безцінні активи розпродаються».

Чому Кійосакі «не може дочекатися» «гігантського обвалу»

За словами відомого автора, він не хвилюється за власне благополуччя під час «неминучого» й «гігантського» краху, бо вважає, що інвестував у надійні довгострокові активи.

Як і багато разів раніше, Роберт Кійосакі прямо назвав два товарні активи — золото та срібло — і дві криптовалюти — Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH).

Ба більше, він не лише підтвердив свою впевненість у цих інвестиціях, а й заявив, що купуватиме більше кожного з них, щойно обвал почнеться. Водночас Кійосакі прозоро натякнув, що сподівається на таку ж поведінку своїх підписників щодо цих чотирьох активів, закликавши їх фразою: «Нехай цей обвал зробить вас багатшими».

Цікаве по темі: Коли срібло досягне $200 за унцію — прогноз Кійосакі

Чи можна довіряти аналізу Кійосакі

Хоча турбулентність на ринках акцій, криптовалют, сировини та валют на початку 2026 року робить попередження Роберта Кійосакі про неминучий обвал цілком правдоподібними, варто пам’ятати: автор часто б’є на сполох і регулярно заявляє, що масштабний фінансовий колапс «ось-ось» настане.

Настільки часто, що в мережі навіть жартують: Кійосакі «передбачив 40 із останніх 4 рецесій».

Під сумнів можна поставити й обіцянку автора купувати більше золота, срібла, Біткоїна та Ethereum. Після заяв, що він нібито безперервно інвестував у ці активи протягом 2025 року, на початку 2026-го він опублікував допис, у якому, схоже, визнав: BTC він не купував роками, а золото — десятиліттями.

І все ж, попри сумнівний зміст і формулювання дописів, «портфель Роберта Кійосакі» в останні роки справді демонстрував хороші результати на тлі буму криптовалют і товарних ринків.

Також автор відповів критикам щодо ймовірної відсутності нових покупок, заявивши, що загальна стратегія набагато важливіша за конкретну дату транзакцій.

Джерело: Finbold.