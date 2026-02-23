Роберт Кійосакі спрогнозував, коли Біткоїн випередить золото

Фінансовий експерт та автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі спрогнозував, що Біткоїн (BTC), ймовірно, випередить золото, щойно криптовалюта досягне критичної позначки за пропозицією

Кійосакі заявив, що Біткоїн стане кращим за золото, коли буде видобуто 21-мільйонну монету.

За його словами, цей рубіж закріпить перевагу Біткоїна в дефіцитності, адже його пропозиція назавжди обмежена кодом. Натомість видобуток золота може й надалі зростати завдяки новим відкриттям та активності в гірничодобувній галузі.

Водночас золото й надалі домінує у світовому рейтингу активів із ринковою капіталізацією близько $35,7 трлн — значно більше, ніж у Біткоїна, який оцінюють приблизно в $1,36 трлн.

Поки Біткоїн торгується поблизу $68 200, криптовалюта все ще суттєво поступається золоту за масштабом. Це підкреслює великий розрив між традиційними «тихими гаванями» та цифровими альтернативами.

Водночас Кійосакі розповів, що купив ще один цілий Біткоїн за $67 000, попри нещодавнє зниження ціни криптовалюти.

За його словами, це рішення продиктоване очікуваннями масштабних змін у глобальній фінансовій системі та наближенням Біткоїна до граничної пропозиції.

Зростання попиту на Біткоїн

Фінансовий просвітник також застеріг, що нарощування боргу США може послабити долар і спровокувати масштабний друк грошей Федеральною резервною системою — сценарій, який, на його думку, прискорить попит на «тверді» активи. У такому середовищі він вважає фіксовану пропозицію Біткоїна визначальною перевагою над традиційними «тихими гаванями».

Загалом Кійосакі залишається активним прихильником Біткоїна та альтернативних активів на кшталт золота й срібла, називаючи їх оптимальними для захисту капіталу. Кійосакі неодноразово прогнозував те, що він називає найбільшим обвалом фондового ринку в історії.

У цьому контексті автор звинуватив стрімке зростання держборгу США — офіційно його оцінюють у $38 трлн, а з урахуванням соціальних зобов’язань значно вище, — а також подальший друк грошей та знецінення валюти. На його думку, найбільше постраждають акції, облігації та готівка.

Замість того щоб боятися спаду, Кійосакі розглядає його як можливість для покупок. Він закликав інвесторів переходити від паперових активів до «реальних» — таких як золото, срібло, Біткоїн та Ethereum (ETH), посилаючись на їхню довгострокову перевагу.

Джерело: Finbold.