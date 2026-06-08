Рей Даліо попередив про ризик повторення краху доткомів

Мільярдер та інвестор Рей Даліо заявив, що поточна ситуація на фінансових ринках дедалі більше нагадує екстремальні умови, які передували краху дотком-бульбашки у 2000 році та Великій депресії 1929 року

Остання оцінка засновника Bridgewater Associates пролунала на тлі незгасаючого ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту (ШІ/AI) та технологічних акцій, які забезпечили значну частину зростання ринку останніми роками.

Даліо зазначив, що великі технологічні прориви часто створюють умови для надмірних спекуляцій.

За його словами, хоча революційні інновації можуть забезпечувати довгострокове зростання продуктивності та змінювати цілі галузі, інвестори нерідко ототожнюють віру в технологію з вірою в пов’язані з нею акції, незалежно від їхньої реальної вартості.

Даліо також наголосив, що періоди швидкого накопичення багатства можуть посилювати вразливість ринку, особливо коли вартість активів зростає значно швидше, ніж обсяг грошей у реальній економіці.

У таких умовах значна частина багатства існує лише на папері завдяки завищеним оцінкам активів, але його стає складно перетворити на готівку, коли на ринку зростає тиск продажів.

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Прокол бульбашки

На думку Даліо, бульбашки зазвичай лопаються тоді, коли інвестори змушені продавати активи, щоб отримати готівку.

Історично такі процеси часто запускалися через посилення фінансових умов, боргові проблеми або інші події, які змушували учасників ринку розпродавати свої активи.

«У мене є індикатори, які показують, що багато інвесторів надто перевантажені активами. Багато показників сигналізують про наявність бульбашки. Зараз ми дедалі більше наближаємося до рівнів, які спостерігалися у 2000 та 1929 роках. <…> Важливо розуміти, що тут є дві складові. Є сама бульбашка, а є її прокол. Прокол бульбашки відбувається тоді, коли виникає потреба продавати активи, щоб отримати гроші. Зазвичай це відбувається в умовах боргових проблем», — сказав Даліо.

Попри застереження щодо ринку, інвестор позитивно оцінює довгостроковий вплив технологій на продуктивність економіки. Водночас він попередив, що основні вигоди від цього можуть отримати лише окремі групи населення, що потенційно посилить майнову нерівність.

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Джерело: Finbold.