Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

Ончейн-дані свідчать, що трейдер, ідентифікований за адресою гаманця, яка починається з 8BGiMZ, почав накопичувати мемкоїн під назвою 114514 приблизно 11 днів тому. Для цього він використовував невеликі поетапні обміни wrapped SOL (wSOL — токенізована версія)

Про це йдеться у матеріалі Finbold.

Суми окремих покупок коливалися від менш ніж $1 до приблизно $57 за транзакцію. Це вказує на продуману стратегію накопичення, а не на одну ставку з високим ризиком.

Загалом гаманець витратив приблизно 0,85 SOL — близько $321 на той момент — щоб придбати близько 45,58 млн токенів.

Унаслідок цінового стрибка активи трейдера на піку оцінювалися в діапазоні від $2,1 млн до $2,8 млн — залежно від внутрішньоденних коливань.

Навіть за більш консервативної оцінки в $2,18 млн угода означає надзвичайну дохідність — приблизно у 6 800 разів від стартового капіталу менш ніж за два тижні.

Скорочення позиції трейдера

Ончейн-дані показують, що гаманець суттєво не скорочував позицію, отже більшість прибутку залишається нереалізованою. За ліквідності нижче $1 млн токен має високу волатильність та значні ризики виходу з позиції. Попри це, він привернув активну увагу роздрібних інвесторів.

На момент накопичення 114514 торгувався на рівні часток цента і майже не привертав уваги ринку. Однак ситуація швидко змінилася, коли ліквідність і торгові обсяги різко зросли.

Примітно, що 114514, який має коріння в японській інтернет-культурі, за останні 24 години зріс на 992%. Це підняло його ринкову капіталізацію приблизно до $16,8 млн, тоді як обсяг торгів перевищив $16 млн.

Цей рух став одним із найрізкіших короткострокових ралі серед мемкоїнів на базі Solana. Його підживили відновлений інтерес роздрібних трейдерів і вірусна увага до давнього мему 114514 у японських та китайських онлайн-спільнотах. На момент написання матеріалу токен торгувався по $0,01194.

