Чанпен Чжао назвав три перспективні напрями криптоіндустрії

Засновник Binance Чанпен Чжао, відомий як CZ, нещодавно поділився своїм захопленням трьома новими наративами на крипторинку

Токенізація наступна «величезна» річ у крипто

Під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі Чжао назвав токенізацію реальних активів «величезною» можливістю.

«Я розмовляю, мабуть, із десятком урядів про токенізацію частини їхніх активів, тому що так уряд може фактично спочатку отримати фінансовий зиск і використати його для розвитку цих галузей», — сказав криптомільярдер.

У галузі й справді прискорюється загальний зсув у бік токенізації. Минулого тижня Нью-Йоркська фондова біржа заявила, що розробить платформу для торгівлі та ончейн-розрахунків за токенізованими акціями й біржовими фондами (ETF), що котируються у США, із роботою 24/7 та миттєвим клірингом. Nasdaq раніше подав до SEC відповідну заявку.

Водночас сектор досі очікує «зелене світло» від регуляторів. Положення, яке забороняє ончейн-версії акцій та інших реальних активів у законопроєкті про структуру крипторинку, може звести нанівець прогрес у просуванні цього законодавства.

Платежі «непідкорена» територія

По-друге, CZ висловив оптимізм щодо майбутнього криптоплатежів, які, за його словами, ще не вдалося «підкорити».

«Думаю, зараз ми бачимо зближення, коли традиційні платіжні методи працюють у бекенді, а підтримку забезпечує крипто», — сказав CZ, маючи на увазі картки, які автоматично конвертують криптовалюти у фіатну валюту в момент покупки.

Валюта майбутнього для транзакцій ШІ

Насамкінець він наголосив на потенціалі криптовалют у сфері штучного інтелекту.

«Рідною валютою для ШІ-агента буде крипто. Вони не користуватимуться банківськими картками. Вони не проводитимуть оплату кредиткою», — заявив CZ.

Відомий економіст Алекс Таббаррок підтримав цю думку у вересні минулого року після того, як Coinbase Global Inc. анонсувала нову функцію, що дає змогу ШІ-агентам здійснювати транзакції, використовуючи стейблкоїни. У Coinbase зазначили, що клієнти можуть платити USDC одним дотиком — без потреби вводити номер картки для підтвердження.

Чи стане 2026 роком прориву для Біткоїна

Бичачі оцінки CZ щодо цих наративів збіглися з його прогнозом «суперциклу» Біткоїна у 2026 році.

Чжао припустив, що чотирирічний цикл Біткоїна може зламатися, оскільки США та інші країни стають більш дружніми до криптовалют.

Джерело: Benzinga.