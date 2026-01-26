close-btn
Банківський гігант UBS розглядає запуск криптотрейдингу

26.01.2026 20:20
Ольга Деркач

Швейцарський банківський гігант UBS, за повідомленнями, планує почати пропонувати торгівлю криптовалютами у відповідь на зростання попиту з боку заможних клієнтів

Фото: unsplash.com, pngwing.com

UBS уже кілька місяців розглядає потенційних партнерів для цього виходу в криптосегмент, але остаточного рішення ще не ухвалив.

Запуск криптопродукту може стартувати для обраних клієнтів приватного банку UBS у Швейцарії, а згодом його можуть розширити на США та регіон Азійсько-Тихоокеанського регіону.

«У межах стратегії UBS щодо цифрових активів ми активно відстежуємо розвиток подій і вивчаємо ініціативи, які відображають потреби клієнтів, регуляторні зміни, ринкові тенденції та надійні механізми контролю ризиків. Ми визнаємо важливість технології розподіленого реєстру, зокрема блокчейну, який лежить в основі цифрових активів», — заявив представник UBS.

У листопаді UBS та компанія у сфері цифрових платежів Ant International повідомили про партнерство, щоб дослідити використання токенізованих депозитів на основі блокчейну для підтримки глобальних розрахунків Ant та управління ліквідністю. У межах домовленості Ant використовує UBS Digital Cash — блокчейн-платформу для платежів, яку представили у 2024 році.

Цікаве по темі: 4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Того ж місяця UBS заявив, що завершив «живу» транзакцію з токенізованим фондом, використовуючи технічний стандарт Digital Transfer Agent від Chainlink. У рамках цієї операції було виконано ончейн-запит на підписку та погашення для UBS USD Money Market Investment Fund Token, який побудований на технології розподіленого реєстру Ethereum.

UBS оголосив про створення UBS Digital Cash у листопаді 2024 року. У банку зазначали, що це блокчейн-рішення для платежів розробили, щоб забезпечити програмованість переміщення коштів для корпоративних та інституційних клієнтів.

Джерело: PYMNTS.

Рубрики: БанкиКриптовалютиСвітНовини
