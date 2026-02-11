Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

Банки в межах спільного меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації забезпечили фінансування проєктів бізнесу та населення в 21 області України на 36,6 млрд грн

За даними опитування банків, за період з 1 червня 2024 року до 1 лютого 2026 року вони надали майже три тисячі кредитів бізнесу на суму 34,0 млрд грн та понад 14 тисяч — населенню на суму 2,6 млрд грн.

Банки долучилися до реалізації проєктів розбудови, реконструкції та відновлення генерації потужністю 1,373 ГВт. Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову СЕС, газових і гідро/біо/вітрових установок.

Крім генерації, банки фінансують проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізацію теплообладнання. Потужність за цими проєктами становить 556 МВт.

Надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам станом на 1 лютого 2026 року становив 24,2 млрд грн, фізичним особам — 2,1 млрд грн.

Цікаве по темі: НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу

Національний банк відповідно до Стратегії з розвитку кредитування запровадив комплексні зміни для вдосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управління з метою сприяння подальшій кредитній експансії для підтримки сталого розвитку економіки країни.

Разом з іншими державними інституціями Національний банк уже реалізував перший найвагоміший блок заходів зазначеної стратегії, удосконаливши підходи до оцінки банками ризиків кредитування для відновлення енергетичної інфраструктури та підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу і бізнесу на «територіях стійкості».

Про ефективність реалізованих заходів свідчать відчутні результати в кредитуванні: за 2025 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли більш ніж на третину, а проникнення кредитів в економіку збільшилося вперше з початку повномасштабного вторгнення з 7,7% до 8,7% ВВП за чистими кредитами бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

НБУ оштрафував сервіс WayForPay

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ

Джерело: НБУ.