close-btn
PaySpaceMagazine

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

11.02.2026 17:40
Ольга Деркач

Банки в межах спільного меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації забезпечили фінансування проєктів бізнесу та населення в 21 області України на 36,6 млрд грн

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

Фото: bank.gov.ua

За даними опитування банків, за період з 1 червня 2024 року до 1 лютого 2026 року вони надали майже три тисячі кредитів бізнесу на суму 34,0 млрд грн та понад 14 тисяч — населенню на суму 2,6 млрд грн.

Банки долучилися до реалізації проєктів розбудови, реконструкції та відновлення генерації потужністю 1,373 ГВт. Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову СЕС, газових і гідро/біо/вітрових установок.

Крім генерації, банки фінансують проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізацію теплообладнання. Потужність за цими проєктами становить 556 МВт.

Надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам станом на 1 лютого 2026 року становив 24,2 млрд грн, фізичним особам — 2,1 млрд грн.

Цікаве по темі: НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу

Національний банк відповідно до Стратегії з розвитку кредитування запровадив комплексні зміни для вдосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управління з метою сприяння подальшій кредитній експансії для підтримки сталого розвитку економіки країни.

Разом з іншими державними інституціями Національний банк уже реалізував перший найвагоміший блок заходів зазначеної стратегії, удосконаливши підходи до оцінки банками ризиків кредитування для відновлення енергетичної інфраструктури та підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу і бізнесу на «територіях стійкості».

Про ефективність реалізованих заходів свідчать відчутні результати в кредитуванні: за 2025 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли більш ніж на третину, а проникнення кредитів в економіку збільшилося вперше з початку повномасштабного вторгнення з 7,7% до 8,7% ВВП за чистими кредитами бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

НБУ оштрафував сервіс WayForPay

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу 11.02.2026

НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу
Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ 10.02.2026

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ
НБУ оштрафував сервіс WayForPay 10.02.2026

НБУ оштрафував сервіс WayForPay
Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026 09.02.2026

Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ 08.02.2026

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ
НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки 06.02.2026

НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки
Вибір редакції
Всі
Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

 Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
Останні новини
Сьогодні  18:40

Цей показник може спровокувати масштабний обвал S&P 500 — експерт

 Сьогодні  17:40

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

 Сьогодні  16:40

Robinhood запускає layer-2 мережу для токенізованих активів

 Сьогодні  15:40

3 акції, які можуть зрости у 10 разів до 2030 року

 Сьогодні  13:40

2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

 Сьогодні  12:30

НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу

 Сьогодні  11:20

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.