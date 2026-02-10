close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оштрафував сервіс WayForPay

10.02.2026 17:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ ФК «Вей Фор Пей» (ЄДРПОУ: 39626179) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1 700 000,00 грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку

НБУ оштрафував сервіс WayForPay

Фото: bank.gov.ua

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку України ухвалив 9 лютого 2026 року.

Порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги» Національний банк встановив за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю ТОВ ФК «Вей Фор Пей».

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

Зазначена установа зобов’язана сплатити штраф протягом 5 робочих днів із дня отримання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до $57,66 млрд, оновивши історичний максимум. У січні вони збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Раніше ми писали, що Нацбанк України оприлюднив Інфляційний звіт і прогнозує помірну інфляцію в Україні у 2026–2028 роках, а також поступове відновлення економіки на тлі воєнних ризиків та енергетичних викликів. У Національному банку України очікують, що інфляція впродовж найближчих років загалом знижуватиметься і наприкінці 2026 року становитиме близько 7,5%. У 2027 році, за прогнозом регулятора, зростання цін сповільниться до приблизно 6%, а у 2028 році інфляція має наблизитися до цільового рівня НБУ 5%.

Крім того, НБУ оновив вимоги до фінансових компаній. Зазначені зміни зобов’язують фінансові компанії привести свою діяльність у відповідність до встановлених вимог щодо наявності системи управління кредитним ризиком, операційним ризиком та ризиком ліквідності у строк до 30 липня 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав

monobank запустив функцію інвестування

Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ 10.02.2026

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ
Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026 09.02.2026

Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ 08.02.2026

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ
НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки 06.02.2026

НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки
НБУ оновив вимоги до фінансових компаній 05.02.2026

НБУ оновив вимоги до фінансових компаній
НБУ застосував до небанку захід впливу 04.02.2026

НБУ застосував до небанку захід впливу
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:20

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

 Сьогодні  19:40

Коли срібло досягне $200 за унцію — прогноз Кійосакі

 Сьогодні  18:40

TON Foundation представила інструмент для криптоплатежів в Telegram

 Сьогодні  17:40

НБУ оштрафував сервіс WayForPay

 Сьогодні  16:40

Чи очікувати сильні магнітні бурі найближчими днями — прогноз

 Сьогодні  15:40

Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

 Сьогодні  14:40

Падіння фондового ринку ще не завершилося — Goldman Sachs

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.