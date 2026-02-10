НБУ оштрафував сервіс WayForPay

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ ФК «Вей Фор Пей» (ЄДРПОУ: 39626179) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1 700 000,00 грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку України ухвалив 9 лютого 2026 року.

Порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги» Національний банк встановив за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю ТОВ ФК «Вей Фор Пей».

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

Зазначена установа зобов’язана сплатити штраф протягом 5 робочих днів із дня отримання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до $57,66 млрд, оновивши історичний максимум. У січні вони збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Раніше ми писали, що Нацбанк України оприлюднив Інфляційний звіт і прогнозує помірну інфляцію в Україні у 2026–2028 роках, а також поступове відновлення економіки на тлі воєнних ризиків та енергетичних викликів. У Національному банку України очікують, що інфляція впродовж найближчих років загалом знижуватиметься і наприкінці 2026 року становитиме близько 7,5%. У 2027 році, за прогнозом регулятора, зростання цін сповільниться до приблизно 6%, а у 2028 році інфляція має наблизитися до цільового рівня НБУ 5%.

Крім того, НБУ оновив вимоги до фінансових компаній. Зазначені зміни зобов’язують фінансові компанії привести свою діяльність у відповідність до встановлених вимог щодо наявності системи управління кредитним ризиком, операційним ризиком та ризиком ліквідності у строк до 30 липня 2026 року.

Джерело: НБУ.