НБУ оновив вимоги до фінансових компаній

Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній

Відповідні зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії передбачають, зокрема:

уточнення вимог до побудови системи внутрішнього контролю фінансової компанії відповідно до Глобальних стандартів внутрішнього аудиту;

оновлення підходів з організації системи управління ризиками щодо: операційного ризику — для всіх фінансових компаній, що працюють із заставним майном; кредитного ризику та ризику ліквідності — для фінансових компаній, які після введення в дію Закону України «Про факторинг» планують здійснювати діяльність з факторингу;

уточнення вимог до порядку передавання фінансовими компаніями ключових функцій (що не становлять суспільний інтерес) на аутсорсинг.

Цікаве по темі: Озвучено результати роботи системи BankID НБУ у 2025 році

Зазначені зміни зобов’язують фінансові компанії привести свою діяльність у відповідність до встановлених вимог щодо наявності системи управління кредитним ризиком, операційним ризиком та ризиком ліквідності у строк до 30 липня 2026 року, а також у межах імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту:

провести самооцінку відповідності діяльності служби внутрішнього аудиту фінансової компанії вимогам Положення — до 31 березня 2026 року;

розробити / унести зміни до внутрішніх документів із питань внутрішнього аудиту — до 31 травня 2026 року;

привести діяльність служби внутрішнього аудиту фінансової компанії у відповідність до вимог Положення — до 30 вересня 2026 року.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2026 року № 12, яка набирає чинності з 5 лютого 2026 року.

Нагадаємо, що Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл пом’якшення процентної політики, знизивши облікову ставку на 0,5 в. п. Аналогічним кроком знизяться й інші ставки НБУ.

Джерело: НБУ.