НБУ оновив вимоги до фінансових компаній

05.02.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній

Фото: bank.gov.ua

Відповідні зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії передбачають, зокрема:

  • уточнення вимог до побудови системи внутрішнього контролю фінансової компанії відповідно до Глобальних стандартів внутрішнього аудиту;
  • оновлення підходів з організації системи управління ризиками щодо: операційного ризику — для всіх фінансових компаній, що працюють із заставним майном; кредитного ризику та ризику ліквідності — для фінансових компаній, які після введення в дію Закону України «Про факторинг» планують здійснювати діяльність з факторингу;
  • уточнення вимог до порядку передавання фінансовими компаніями ключових функцій (що не становлять суспільний інтерес) на аутсорсинг.

Цікаве по темі: Озвучено результати роботи системи BankID НБУ у 2025 році

Зазначені зміни зобов’язують фінансові компанії привести свою діяльність у відповідність до встановлених вимог щодо наявності системи управління кредитним ризиком, операційним ризиком та ризиком ліквідності у строк до 30 липня 2026 року, а також у межах імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту:

  • провести самооцінку відповідності діяльності служби внутрішнього аудиту фінансової компанії вимогам Положення — до 31 березня 2026 року;
  • розробити / унести зміни до внутрішніх документів із питань внутрішнього аудиту — до 31 травня 2026 року;
  • привести діяльність служби внутрішнього аудиту фінансової компанії у відповідність до вимог Положення — до 30 вересня 2026 року.

Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2026 року № 12, яка набирає чинності з 5 лютого 2026 року.

Нагадаємо, що Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл пом’якшення процентної політики, знизивши облікову ставку на 0,5 в. п. Аналогічним кроком знизяться й інші ставки НБУ.

Джерело: НБУ.

